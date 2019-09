El PP zamorano, en contra de la fusión de municipios que plantea el vicepresidente Igea

El Partido Popular de Zamora "apuesta por la autonomía municipal para garantizar la prestación de servicios en el mundo rural". Con estas afirmaciones los populares zamoranos se ponen no frontalmente en contra pero sí "en guardia" ante las declaraciones hechas el pasado lunes por Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y consejero de Ordenación del Territorio, cuando aseguró que impulsaría las mancomunidades urbanas de Zamora y Benavente y aseguró que no se descartaban agrupaciones forzosas de municipios, eso sí, a más largo plazo. La cosa tendría poco de noticioso de no ser porque Igea forma parte de un Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular. El PP zamorano, así las cosas, parece no estar del todo de acuerdo con los planes del Ejecutivo regional, liderado por el propio PP.

El presidente de los populares zamoranos, José María Barrios, considera que "se debe reforzar la autoridad de alcaldes y concejales como principales conocedores de la realidad de los habitantes de los pueblos y como agentes imprescindibles para trasladar sus problemas y sus preocupaciones a administraciones de mayor rango". Del mismo modo, el PP zamorano "defiende el papel que llevan a cabo tanto las diputaciones provinciales como las actuales mancomunidades de municipios como prestadores de servicios supramunicipales".

Lo que más ampollas levanta en el PP es el anuncio, hecho por el propio Igea, sobre una posible agrupación forzosa. "Una posible nueva ordenación debe tener en cuenta la coyuntura particular y las peculiaridades de cada provincia y debe ser voluntaria, en ningún caso forzada". No comparten los populares el razonamiento de que esta agrupación sería una receta contra la despoblación. "La solución no pasa en ningún caso por la fusión de municipios" y sí por "servicios básicos de calidad en condiciones de igualdad, como los que viven en los grandes núcleos urbanos".