Panem et circenses

Durante estos días, y en el contexto festivo de las recuperadas Fiestas de Septiembre en honor de Ntra. Sra. de San Antolín o de la Concha, patrona de la ciudad (herederas de la Feria Mayor de Septiembre), parte del centro histórico se ha convertido en un mercadillo pretendidamente medieval.

La moda de los "mercados medievales", embrión de lo que luego han sido innumerables -y variopintos- mercadillos temáticos a cual más surrealista, surge en la España de los 90, vinculada a las manifestaciones lúdicas desarrolladas en torno al Camino de Santiago y al primer Año Santo verdaderamente mediático: el Xacobeo 93. La cosa, al parecer, llegó importada de Francia, siendo las Fiestas Medievales de Bayeux, unas de las pioneras. No es de extrañar, siendo la Galia uno de los países más aficionados a la reconstrucción y reinvención, Violet le Duc, mediante.

Los primeros proyectos se presuponían interesantes: una forma lúdica de divulgar y promocionar la historia y el patrimonio medievales, recreando las ferias y mercados populares, en aquellos lugares que contaban con activos patrimoniales de interés. En definitiva, un evento que fomentara la participación ciudadana y la cohesión de los vecinos en torno a la historia de su territorio. Pero a pesar de la buena voluntad de los inicios, enseguida la cosa devino en un producto estandarizado que "reinventa" un ambiente "medievaloide" sui-generis de escaso gusto, organizado por empresas de eventos, llamadas ahora operadores de "mercados temáticos".

Como no todas las ciudades podían presumir de un pasado y patrimonio medievales, estas empresas de eventos varios, diseñaron un extenso catálogo ferial a la carta de cualquier arco cronológico -y que hizo las delicias de los concejales de turno-: mercados barrocos, cervantinos, romanos, indianos, románticos, colombinos, mudéjares, judíos, árabes, renacentistas y del siglo de oro; mercados de las tres culturas, del descubrimiento y de los fueros, y a los que no tardando mucho se añadirán los mercados marcianos (incluso la serie "Juego de Tronos" ha encontrado acomodo entre el atrezzo de estos saraos).

Estos eventos también vivieron su burbuja que generó pingues beneficios a los pioneros de la cosa (pues cobraban tanto a ayuntamientos como a vendedores y artesanos en una ecuación especulativa "quasi" perfecta). Como "todo lo que sube baja, y lo que no se encaja", la burbuja -esta también-, se pinchó, y algunos ayuntamientos se apearon del carro, o al menos se negaron a pagar lo que en derecho debería de pagar el organizador del evento por la ocupación del espacio público.

Y en esto llegaron las Direcciones Generales de Turismo y sus "Declaraciones de Interés Turístico" para algunos de estos eventos, que en algunos casos ya habían alcanzado la treintena de ediciones. Pese a las buenas intenciones iniciales, la globalización y el "efecto franquicia" siguieron su curso convirtiendo estos "mercados temáticos", monótonos y repetitivos, en un subproducto del mercado del ocio comercial, un modelo, no nos engañemos, hoy trasnochado y agotado, pese a quien pese.

A pesar de que durante años a los ayuntamientos no les importó pagar por un producto seriado, en un momento dado, éstos comenzaron a demandar adaptaciones locales, -pura forma sin fondo-, en las que la ciudad anfitriona podía reflejarse. Así este año, el Mercado Medieval de Zamora, han querido centrarlo en la época del Cerco de Zamora, resuelto el 7 de octubre de 1072 tras el asesinato del rey Sancho. Mercado y cerco -una de cuyas consecuencias era el corte de los abastos de la ciudad-, son conceptos antagónicos y su amalgama tremendamente ridícula. Si pienso en la Zamora de hace 947 años, tras más de seis meses de asedio, no pienso en un mercado floreciente y dinámico, sino más bien en una población desesperada que trataría de sobrevivir en un régimen de estricta subsistencia.

En las antiguas ferias, y esta ciudad que contó con algunas muy lustrosas como las de Gracia o Botiguero, la hacienda real concedía ciertos privilegios de exención de impuestos: las llamadas ferias francas. Algunos de estos mercados posmodernos, como los de Pontevedra o Betanzos, llevan ese nombre: pero lejos de estar libres del impuesto de Alcabala (la Agencia Tributaria suele ser insensible para estas cosas), venden habitualmente productos caros, y cuyas condiciones de conservación no son siempre las mejores (en detrimento de aquellos comercios a los que sí se les exige el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria). Y es que hay veces que lo único medieval de nuestros mercados medievales fue la ausencia de cámaras frigoríficas o la pestilencia que, durante años, emanó de las alcantarillas del casco antiguo). Entendería estos "eventos" como complemento lúdico de un programa más amplio, serio y riguroso de la historia y el patrimonio histórico y cultural, pero la realidad no ayuda. Es curioso, tras décadas de mercados medievales, de "Medievalias" diversas, de pasacalles de gigantes y cabezudos (en muchos casos cargados de buena voluntad y trabajo), sabemos menos que nunca del pasado medieval de Zamora. Y mientras tanto los mantras de siempre, los tópicos emanados del romancero -que por más que se quiera es una ficción literaria, no un texto histórico-, siguen en boca de propios y extraños. No, Doña Urraca no fue reina de Zamora por la sencilla razón de que Zamora -lo siento Sr. Federico Acosta-, nunca fue un reino. La historia nos reservó el papel de constituir el último bastión del reino -de León-, en caer durante la guerra civil entre los hijos de Fernando I. Y el lugar donde se enrocó la nobleza leonesa para defenderse de las aspiraciones y la codicia hereditaria de Sancho II (esto es lo que tienen las monarquías y el concepto patrimonial de los reinos).

Sin duda el mejor "mercado medieval" para Zamora sería aquel que apostara por un comercio tradicional de calidad, de cercanía, de Km. 0 por usar una terminología más actual. Un mercado donde el cliente pudiera encontrar productos auténticos, de nuestros agricultores, ganaderos y productores. Acciones que sin dar la espalda a la tendencia general -que no favorece a los sectores primarios-, no se olvide que por encima de todo, Zamora sigue siendo una provincia agrícola y ganadera. Quizás aquellas, tan poco medievales, pero tan efectivas e interesantes ferias de "Productos de la Tierra", o del "Vino y el Queso", que ponían sabor a los "San Pedros" de finales de los 80.

Un "mercado" que, de forma divertida y amena, sirviera para divulgar la historia del comercio en la ciudad: que explicara el funcionamiento de los abastos y fielatos, la ubicación de las tablas de carnicerías y pescaderías, la actividad del peso mayor del concejo, la función de las alhóndigas (quizás así la gente no se empeñaría en llamar palacio a la nuestra), o el porqué a la casa consistorial se le llama "Casa de las Panaderas". Les recomiendo la lectura de un trabajo de Florián Ferrero y Alberto Martín, editado precisamente por el Ayuntamiento en 2006, y que lleva por título Del comer, beber y arder. Historia de los abastos en Zamora y que ojalá conocieran estos "operadores de mercados temáticos". Quizás, no estaría de más, que concentráramos los mismos esfuerzos medievales que utilizamos para resistir el cerco en 1072, en remodelar y dinamizar nuestro mercado de Abastos, sin ninguna duda, uno de los más bellos del país. Aun así "alzo pendones" por los mercados "romanos" de Santibáñez y Fuentespreadas, verdaderos contextos de encuentro vecinal y participación ciudadana, que fomentan un día de convivencia y disfrute del patrimonio histórico. ¡Menos disfraces y más tomates con sabor! Felices fiestas patronales y buen mercado no medieval a todos.