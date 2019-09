El PP ve "menos democracia" tras la mayoría absoluta de Izquierda Unida

El Partido Popular considera que la mayoría absoluta conseguida por la Izquierda Unida de Francisco Guarido se ha traducido en "menos democracia y participación" para los grupos de la oposición. Así lo ha manifestado el concejal Víctor López de la Parte, quien ha recordado que "han pasado 83 días desde la constitución de la nueva Corporación Municipal y la mayoría de las comisiones aún no han celebrado ni una sola convocatoria ordinaria". El edil popular ha puesto el foco de su queja en la teniente de alcalde Laura Rivera, quien también es diputada en la institución provincial. "Hace unos días denunció la falta de convocatoria de los órganos de la Diputación, cuando ella misma no ha convocado la comisión que preside en el Ayuntamiento y aún no se ha aprobado la Oferta de Empleo Público del año 2019 de la que ella es responsable", ha manifestado De la Parte.

Los populares, además, han centrado su crítica en las diferentes fundaciones que gestiona el Ayuntamiento de Zamora, como son la de Baltasar Lobo o la de León Felipe. "No se han constituido con los nuevos patronos, al igual que los consejos sectoriales, donde aparte de políticos hay diversos colectivos de la ciudad", ha señalado el viceportavoz de la formación, Víctor López de la Parte.