Las melodías vuelven con el cole

Seis bandas participan en el XIII del Festival Hispanoluso de Bandas de Música y Ensembles de Viento que comienza en la plaza de la Catedral este lunes, día 9, con un concierto del colectivo organizador, la Banda de Música de Zamora que también pondrán las notas finales el próximo domingo día 15.

La principal novedad de esta edición, que por primera vez tiene lugar a principios de septiembre en vez en el mes de julio, reside en la presencia de dos nuevas agrupaciones que se desplazarán desde Portugal, la Banda Marcial de Bairros, procedente de Castelo de Paiva e integrada por 65 personas y que ofrecerá "un programa prometedor" en su actuación del viernes, día 13, mientras que el sábado corresponderá el turno de los 50 miembros de la Banda Musical dos bombeiros voluntarios da Povoa de Lanhoso, que tocarán excepcionalmente en la plaza de la Marina al estar programado el día desde hace meses en la plaza de la Catedral el tercer Transgress Fest.

La nómina de agrupaciones que llevarán a cabo los siete conciertos programados que acercarán la música de bandas a los zamoranos todas las tardes a partir de las 21.00 horas la completan otro de los colectivos de la ciudad, la Banda maestro Nacor Blanco que tocará el martes día 10, en tanto que la Banda de Música municipal de Villamayor se sumará la jornada del miércoles y el jueves se subirán al escenario los músicos de la Banda de Música de la Lira de Toro.

El festival "ya totalmente consolidado" remarcó ayer el director del colectivo organizador, Manuel Alejandro López al tiempo que la presidenta de la asociación cultural de la Banda de Música de Zamora, Sara Tamames, concretó que la presencia de estas bandas en la ciudad la próxima semana responde a "la buena relación" existente con todas ellas. En cuanto a la ausencia de la banda de Espinho, habitual en el evento musical, indicaron que "queríamos dar la oportunidad de que tocaran ante el público zamorano otros colectivos portugueses".

La Banda de Música de Zamora en el concierto de apertura ofrecerá, en la primera parte, una muestra del trabajo realizado en los dos certámenes internacionales en los que han participado recientemente. Los músicos interpretarán "Arsenal", de Jan van der Roost; "La ruta del Cid", de David Rivas Domínguez y "Lake of the moon", de Kevin Houben a la par que la segunda parte "será más festiva" con temas muy populares de Queen, Fórmula V o Nino Bravo. El recital de cierre será el ya tradicional concierto de pasodobles, "en el que no habrá sillas para que la gente se anime a bailar".

Con respecto al cambio de fecha en la celebración del festival, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, (en representación del equipo de Gobierno dado que la actividad corresponde al área de Festejos) aludió a que "los conciertos habituales en julio y ahora en septiembre brindan la oportunidad de alargar las actividades culturales y hemos optado por no mezclarlos con las actividades de la Concha", mientras que la presidenta de la asociación cultural de la Banda de Música de Zamora, Sara Tamames, señaló la modificación que se ha debido a "la intensa actividad de la Banda de Música de Zamora la pasada temporada, con la participación en dos certámenes internacionales", lo que provocó que "no haya dado tiempo a todo porque la organización de un festival es costosa a nivel trabajo y a nivel económico" y el director del colectivo, Manuel Alejandro López agregó que "desde el Ayuntamiento de Zamora hubo total disponibilidad para el cambio de fecha".