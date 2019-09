El PP denuncia que la mayoría absoluta de Guarido se traduce en "menos democracia para la oposición"

"Menos democracia y participación de los grupos de la oposición". Así define el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora la mayoría absoluta del Gobierno de Francisco Guarido. Las críticas populares se basan en su exigencia de "instar a los presidentes de las comisiones informativas a que las convoquen", dado que "han pasado 83 días desde la constitución de la nueva corporación municipal y la mayoría de las comisiones aún no han celebrado una convocatoria ordinaria". En este sentido, los populares ponen sobre la mesa el hecho de que "tampoco se han convocado los patronatos de las fundaciones ni se han constituido los consejos sectoriales".

A juicio del PP municipal, especialmente llamativo es el caso de la comisión de obras, "con temas muy importantes a tratar y que el equipo de Gobierno no convoca, impidiendo así a los grupos de la oposición obtener información". Los populares extrapolan esta situación a la Diputación, donde "Laura Rivera denunció la falta de convocatoria de los órganos provinciales hace unos días mientras que ella misma no ha convocado la comisión que preside en el Ayuntamiento y aún no se ha aprobado la Oferta de Empleo Publico del año 2019 de la que ella es responsable", concluye el viceportavoz popular, Víctor López de la Parte.