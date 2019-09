La Diputación evaluará a sus funcionarios, que cobrarán en función del rendimiento

Los funcionarios de la Diputación Provincial de Zamora serán evaluados en función de su rendimiento y conducta profesional. La institución ha anunciado esta medida en su intento de "modernizar el sistema de pago" de sus trabajadores, dejando el sueldo final a merced de la productividad. En base a unos criterios objetivos, los empleados públicos serán analizados con lupa para ver si realmente están cumpliendo con sus obligaciones. En caso de que así sea, se podrán establecer una serie de "compensaciones" que no recibirán quienes no lleguen a esos mínimos. Además, Presidencia tendrá, de esta manera, una valiosa información para mejorar los servicios en función de las necesidades.

"Ya no basta con cumplir el horario". Así de tajante se ha mostrado el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, José María Barrios, a la hora de anunciar la denominada "evaluación del desempeño" de los funcionarios. Se trata de una herramienta incluida en el Estatuto Básico del Empleado Público que, sin embargo, pocas administraciones se han atrevido a poner en marcha. El tándem Partido Popular-Ciudadanos ha decidido que es el momento de asumir responsabilidades y exigir el máximo a sus trabajadores, por lo que se les comenzará a examinar para ver si cumplen escrupulosamente con su cometido.

Barrios ha defendido que la evaluación del desempeño se realizará en base a una serie de criterios "objetivos, transparentes e imparciales", de manera que resulte cristalino poder determinar si el trabajador en cuestión está rindiendo como es debido y su conducta es la que se le exige. No obstante, consciente de la polémica que esta medida generará, el vicepresidente ya ha avanzado que el nuevo marco "será consensuado" con los representantes legales de los trabajadores y con los propios empleados. Ahora bien, no habrá vuelta atrás. "Los ciudadanos cada vez exigen más a las administraciones y nosotros nos exigiremos el máximo para cumplirlo", ha expresado.

La iniciativa, por lo tanto, vinculará el sueldo de los empleados públicos con esos criterios objetivos. "Se establecerán objetivos de tipo individual o de tipo colectivo", ha comentado Barrios. "Si se cumplen, habrá beneficios para los trabajadores; si no se cumplen, no", ha resumido.

Cierre de Sodeza

Tras doce años de actividad con más sombras que luces, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora ha decidido que es el momento de echar el cierre de la Sociedad para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Zamora, conocida popularmente como Sodeza. Francisco José Requejo ha reconocido que "una gestión que no ha sido adecuada en el pasado" es la razón de que la mercantil creada en 2007 "no haya cumplido sus objetivos", por lo que la determinación es de proceder a su disolución. Sodeza se estaba llevando 40.000 euros anuales de las arcas provinciales, pero sus resultados nunca han sido un prodigio. "Se puso en marcha para promocionar nuestros polígonos industriales, pero está claro que no se han desarrollado los objetivos", ha señalado el líder de la formación naranja. De esta manera, la institución provincial cierra una de sus más polémicas sociedades que nunca ha llegado a cuajar.