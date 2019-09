Clara San Damián toma posesión el lunes en la Delegación Territorial de la Junta

El lunes a la una de la tarde en la tercera planta del edificio de Leopoldo Alas "Clarín" y en presencia del consejero de Presidencia Ángel Ibáñez es en principio el momento previsto para la toma de posesión de Clara San Damián Hernández como nueva delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora. "Lo asumo con humildad, pero con ilusión y consciente de que es también una importante responsabilidad en un momento muy importante para Zamora. Tenemos muchos retos por delante, las infraestructuras, la sanidad, la educación... todas aquellas cuestiones que afectan a Zamora y los zamoranos justifican que lo haya aceptado con ilusión. También justifican que me quiera implicar a cien por cien en el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco y del Partido Popular autonómico".

Su nuevo cargo de delegada territorial implica la renuncia inmediata a su puesto de senadora. "Estoy muy agradecida al partido de que me diera la oportunidad de conocer la Cámara Alta, el trabajo que he podido hacer lo he afrontado con muchísima ilusión y estos años al frente de distintas responsabilidades me dan una visión de Zamora, sus fortalezas, sus debilidades, sus problemas y también sus intereses que tengo la obligación de defender ahora en Castilla y León".

El paso por la Subdelegación del Gobierno "fue una escuela para mi muy importante, como he ido aprendiendo en los distintos cargos que he tenido, lo que me permite afrontar esta nueva responsabilidad con conocimiento de lo que pasa en Zamora, de los problemas que tenemos y de como es la provincia, donde hay mucho que hacer".

San Damián es consciente de que "yo represento al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y las políticas de la Junta en Zamora pero también represento a los zamoranos allí y por lo tanto en eso pondré todo mi empeño, en una cosa y en la otra".

El Gobierno del PP y Ciudadanos en Castilla y León "lleva poco más de mes y medio y hay que dar tiempo a que se ponga en marcha totalmente y el cambio de personas en la Junta se note de alguna manera. Yo veo muy buena voluntad por parte de ambos partidos de llevarse bien, de entenderse. Y aquí en Zamora ya hemos recibido visitas de consejeros y ahora hay que dar solución a los problemas que tenemos. Mi tarea será esa, cuando venga un consejero defender a mi gente a Zamora y los zamoranos y sacar todo lo que pueda para esta tierra".

Barrios, el primero

San Damián asegura que la "operación" de su paso a la Junta y la entrada de Martín Pozo al Senado no es algo que se orquestara nada más conocerse el resultado electoral. "Todo eran rumores, esta mañana he estado hablando con Maroto porque hay pleno el martes en el Senado e iba a llevar yo una iniciativa. Evidentemente era una posibilidad, ha habido muchos rumores, y en las quinielas, alguien acierta siempre. La gente se inquieta, especula, pero no ha sido así".

Y respecto a las posibles divisiones o "familias" dentro del partido "se hace más de lo que son realmente. He estado hablando con José María Barrios (presidente del PP y vicepresidente de la Diputación), que es el primero que me ha llamado y está supercontento; ya nos hemos emplazado para empezar a trabajar coordinadamente".