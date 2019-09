La iglesia de San Vicente limita la apertura a solo tres horas al día, de lunes a viernes

La parroquia de San Vicente abrirá sus puertas únicamente tres horas cada día de lunes a viernes como consecuencia de trasladarse los cultos diarios a otros templos tras la creación de la unidad pastoral del Buen Pastor y al no formar parte esta iglesia del convenio de apertura de templos del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación y el Obispado de Zamora. "Al no entrar en el convenio y no disponer de medios humanos para tenerla abierta por seguridad del templo y de las imágenes no podíamos abrirla y dejarla a merced de que pudiera entrar cualquier vándalo a ella, nos planteamos su cierre" asevera el párroco de San Juan y San Vicente Narciso-Jesús Lorenzo Leal.

Con las misas matinales oficiadas solo en la cercana iglesia de San Juan a las 11.00 horas y la supresión desde el lunes de las misas diarias de las 20.00 horas en San Vicente, la parroquia buscó la colaboración de las cofradías radicadas en el templo (Nuestra Madre, Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Concha, san Antonio abad, Sagrado Corazón así como el Señor de los Milagros) para impedir el cierre total. "Según las posibilidades de cada uno, lo que resta de año se contratará a una persona tres horas diarias que permita la apertura de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 19.00 horas", concreta el sacerdote.

El horario ha sido fijado teniendo en cuenta que en Zamora "en invierno las tardes son muy cortas por lo que se ha primado la apertura matinal para que los devotos visiten, sobre todo, las imágenes de gran devoción" situadas en el templo como son el Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Concha o la talla de Nuestra Madre, ubicada en la capilla homónima.

El presbítero estima que la mayoría de la feligresía, "pese a la tristeza comprenden los cambios porque cada vez somos menos sacerdotes y hay que racionalizar el culto en esta nueva comunidad del Buen Pastor que tiene a sus espaldas la historia de cinco parroquias, que tiene un patrimonio impresionante tanto espiritual como religioso y artístico que queremos potenciar dentro de nuestras posibilidades".

A mayores, en el templo de san Vicente Mártir habrá rezo del rosario los sábados a las19.30 y eucaristía a las 20.00 horas, mientras que los domingos a las 13.30 se celebrará la eucaristía, a las 19.30 habrá rosario y a las 20.00 horas está prevista otra misa.

El párroco asegura que "se mantienen todos los cultos propios de las cofradías y hermandades del templo según sus calendarios propios" y también "la atención sacramental, como por ejemplo el bautismo los segundos domingos de mes por la tarde o las confesiones los domingos a las 19.30 horas". Las catequesis prosiguen como hasta el momento en los locales parroquiales de la unidad del Buen Pastor, cuyos primeros pasos comenzaron a darse hace varios años. Además, para atender a los feligreses habituados a acudir a san Vicente a la misa diaria de las 20.00 horas se ha retrasado media hora el inicio de la eucaristía en el templo de San Torcuato.

Actuación en la cubierta

La Comisión Territorial de Patrimonio dio luz verde ayer la actuación sobre la cubierta de la cabecera de la iglesia zamorana de San Vicente, una intervención promovida desde el Obispado de Zamora.