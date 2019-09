Ladrones roban 13 carteras en una sola mañana en el mercadillo

Pues era ya septiembre, pero los carteristas del mercadillo decidieron hacer el agosto: al menos trece carteras "levantaron" a las clientas de los puestos de venta ambulante con tal habilidad que ninguna de las víctimas se percató del hurto.

"Llegué al mercadillo a las doce y media. A la una menos diez voy a coger la cartera para pagar una plastilina y me doy cuenta de que no tenía la cartera. La tenía en el carrito de la niña, en un bolso cerrado con cremallera. El señor del puesto llamó a la Policía, se presentaron y como no tenía documentación me anotaron el DNI". Es el relato de una de las víctimas, la que hacía el número 13 de la banda de carteristas que ayer actuó en el mercadillo de Zamora. Dentro de la cartera llevaba la tarjeta de un supermercado, un boleto de Euromillón y 40 euros; por fortuna tenía a salvo la documentación y las tarjetas de crédito". Al poco de hablar con los agentes vio a otra mujer mirando por las papeleras del entorno: también a ella le habían llevado la cartera, de un bolso colgado de atar, sin cremallera.

"Que esté la gente prevenida, porque andan a saco", comenta esta clienta.