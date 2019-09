Los ópticos alertan de los peligros del abuso de las pantallas en los menores

La falta de revisiones oculares y el abuso de las pantallas suponen unas serias amenazas de la salud visual para los 20.000 alumnos que vuelven a clase en Zamora, según indica el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León que, recuerda que, "en muchas ocasiones, el fracaso escolar esconde algún defecto visual no resuelto", por lo que recomienda acudir anualmente a un especialista de la visión

En una semana llegarán a las aulas los alumnos de Infantil y Primaria de Zamora, y a lo largo del mes se irá incorporando a los centros educativos el resto de los 20.000 estudiantes de enseñanzas no universitarias del régimen general que se prevén en la provincia. Una vuelta al cole que implica, indican los ópticos en un comunicado, "la puesta al día en muchos aspectos, entre ellos, y muchas veces olvidada, la salud visual, fundamental para afrontar los estudios con éxito".

Los profesionales indican que "son muy elevados los porcentajes de niños que no se han realizado ninguna revisión visual si previamente no se ha detectado en ellos alguna anomalía, a pesar de que muchas veces los problemas visuales son desconocidos y no se asocian a un mal desarrollo en la lecto-escritura o en su comprensión".

Por ello, "se deben minimizar o evitar los efectos adversos del ojo y de los problemas visuales en los niños a través de una temprana identificación, educación, tratamiento y prevención. Es vital informar y educar a los pacientes, padres y educadores sobre la necesidad de los exámenes oculares y visuales en los niños y su frecuencia", explica la decana del Colegio, Inmaculada Aparicio, porque, "una detección tardía de problemas como la ambliopía u otros desórdenes visuales pueden conllevar grandes deficiencias en el desarrollo del menor".

En este sentido, es muy recomendable realizar una revisión cuando empieza la etapa escolar, "y no solo se debe pensar en miopía, hipermetropía o astigmatismo, sino también en desórdenes acomodativos o binoculares", añade la decana.

"En muchos casos, las malas notas o el desinterés de los más pequeños no son consecuencia de su apatía, sino de algún defecto visual que les impide seguir el ritmo de sus clases, atender la pizarra, leer con rapidez y tener capacidad de comprensión o estudiar cómodamente", asegura, por su parte, la secretaria general del Colegio, Ana Belén Cisneros. Y es que la realidad es que los niños "no suelen ser conscientes de sus limitaciones visuales y, por lo tanto, no se quejan; ahí radica la importancia de realizar una revisión ocular al menos una vez al año".