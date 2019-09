"Más que críticos, hemos tratado de ser coherentes con las cosas"

"La Resurrección es independiente, no debe nada y tampoco lo pide y si se le da, como al resto, lo agradecemos. Yo no me considero de ningún sector crítico dentro de la Junta Pro Semana Santa, sino que hemos tratado de ser coherentes con las cosas". Así responde Verónica Pedrero cuando se le pregunta si se considera de las cofradías críticas de la Semana Santa Zamorana.

Eso sí, está de acuerdo con Vera Cruz y Santo Entierro en que "uno de los cometidos de la Junta Pro Semana Santa es ayudar a sacar los desfiles a la calle, porque entre otras cosas así lo dicen sus estatutos. Yo creo que al final promocionar Zamora es sacar las procesiones a la calle con todo su esplendor. Esa es la verdadera promoción, y hay que echar el resto con las flores, faldillas y bandas de música". Y a las instituciones, especialmente el Ayuntamiento, lo que les corresponde es "vestir la ciudad, que se hace con dos duros y cuatro telas, pero da un realce espectacular".

Por su parte no se queja, la cofradía, que recauda unos 15.000 euros al año, gasta la mayor parte en sacar el desfile a la calle en una cofradía que es, eminentemente familiar: "Que se den de alta 30 niños pequeños es una maravilla".