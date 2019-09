La capitalidad de la Tierra del Vino recupera el tono

Después de diez monumentales Festivales Flamencos que propiciaron la preponderante posición de Morales en el mapa mundial del flamenco, no sólo en España, que siendo importante, no sería lo más, ya que el universal arte se demanda y consume, casi como una auténtica religión en países, como Japón –nos triplican tanto en Peñas como en Festivales–, EEUU, Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, China, Noruega o países nórdicos entre otros. Su expansión va claramente en aumento geométrico a su conocimiento fuera de nuestras fronteras. Hasta ahora, debido a las redes sociales, pero también a los corresponsales de prensa. Por eso Morales del Vino existió con letras de oro en el panorama internacional del flamenco hasta el dos mil catorce. Además no se puede olvidar que la villa de La Ermita es el epicentro cultural, social y económico de La Tierra del Vino, a la que representa. Una de las comarcas con más enjundia de nuestra querida Zamora.

Superados por fin estos cuatro años de despropósitos, desgobierno y barbaridades por los que han ocupado la casa consistorial, cuya única gestión política ha sido acabar con el Festival a pesar de las soluciones alternativas que le propuso La Peña y que ellos desoyeron. Pero sobre todo lo demás, lo más grave, por la dilapidación patrimonial que supuso desalojar las cenizas del más grande y preclaro flamencólogo que jamás haya existido en este universal arte: Don José Blas Vega. Cualquier ciudad de Andalucía, Comunidad Murciana, Extremadura, Madrid, Barcelona, y no digamos esos otros países citados anteriormente ¿Qué habrían hecho ante tamaña donación? Pues así son las cosas, Morales la ha tenido y gracias a estos personajes las ha dejado de tener.

Bueno, vamos a lo que nos que interesa hoy domingo. Noche Flamenca de Aficionados, a las veintidós horas, en El Patio del flamencólogo José Blas Vega. Se trata de una modesta y familiar reunión de cabales con artistas aficionados de la casa, lo que no quita interés al evento. Hablo de aficionados de lo más florido que tenemos en Zamora, que no es poca cosa. No van a defraudar a nadie, porque estarán al cante: Eduardo Abril, Vicente Campanero de Gema, José Madridanos y Enrique de La Juana. Al Toque: Luis González, Fermín Niño de Sanzoles y la bajañí gitana de Adolfo Jiménez. Además tendremos la regalía de contar con Marcos Mateos y Arturo Rivera en la guitarra solista, todo ello presentado por el insigne Celedonio Pérez Sánchez. Sin ninguna duda noche flamenca perfecta que abrirá boca para recuperar el monumental y mítico Festival Flamenco de La Tierra del Vino. El gran Festival de Morales del Vino.