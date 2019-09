Las bicicletas se quedan a medias

"Llevo tres décadas luchando en el desierto, no avanzamos porque no está claro el modelo de ciudad", así de contundente se muestra Fernando Mesonero, coordinador del grupo de trabajo de BiciCiudad, que actúa desde febrero de este año como parte de la asociación Acción Ciclista de Zamora. Este colectivo se reunió hace menos de un mes con los concejales Romualdo Fernández y Concha Rosales, "salimos disgustados, porque nos dijeron que iban a consultar los temas tratados a los técnicos del ayuntamiento, que me parece muy bien, pero es el político el que tiene que tomar decisiones". Sobre la marcha de Antidio Fagúndez, exconcejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, "en el mandato anterior hubo bastante entendimiento con él, pero es cierto que el trabajo referido al tema de las bicicletas de su concejalía no estaba coordinado con el resto del ayuntamiento", señala.

Mesonero denuncia que el alcalde, Francisco Guarido, haya "parado" varios planes que mejorarían la movilidad en bicicleta: desde ciclovías, al nuevo eje transversal que uniría el bosque de Valorio con la avenida Cardenal Cisneros por las calles Obispo Nieto y Villalpando, el alquiler de préstamo de bicicletas en la ciudad, que también se ha retrasado. También manifiesta su malestar por la "ausencia de un proyecto de carril bici" cuando comience la tercera fase de asfaltado de Cardenal Cisneros. Acerca de la Semana de la Movilidad Europea, que se celebra durante este mes de septiembre, "que dejen de hacer teatro y tengan claro qué modelo de ciudad políticamente quieren, que no lo dejen en manos de los técnicos, porque estos ya estaban con otras opciones políticas gobernando", expone.

En cuanto a la señalización del casco antiguo, asegura que "está sin acabar, faltan en Santa Clara y en San Torcuato y pertenecen a los presupuestos participativos de 2017 y 2018". Mesonero es consciente de que el ayuntamiento de la capital se trata de "ayuntamiento humilde", pero cree que "es necesario personal que esté pendiente de las subvenciones, los proyectos y los posibles ingresos para definir un modelo de ciudad". Desde la organización ya se están preparando para el nuevo curso, que vendrá cargado de propuestas como, la creación de ciclovías en la mitad de la calzada por las que los usuarios circularían a baja velocidad, porque es "la mejor opción para la ciudad". De hecho, se reunirán con más instituciones para seguir promoviendo el uso de la bicicleta.