José Fernández: "Reclamamos los recursos del año 2012"

La Consejería de Sanidad trabaja en el diseño de una nueva ordenación de los recursos sanitarios de Primaria que primará la atención médica en los consultorios principales, más cercanos a la población que los centros de salud, que estarán bien dotados tecnológicamente con el fin de hacerlos resolutivos. Es la idea que lanzó en Zamora la titular del departamento, Verónica Casado, que se reunió en el hospital Virgen de la Concha con el equipo directivo del Complejo Asistencia, la Junta Técnico Asistencial, el consejo de salud de Sanabria y responsables de la Gerencia de Atención Primaria y los coordinadores de los equipos.

Casado constató una realidad: aunque la ratio de pacientes por médico rural indica que no faltan profesionales ni en la comunidad ni en Zamora (hay uno por cada 950 ciudadanos), la sensación que tiene la sociedad es la contraria y "de malestar de que no estamos llegando, de que hay determinadas zonas que no se consideran bien atendidas". Por ello "estamos iniciando un proceso de análisis y ordenación", para intentar aprovechar mejor los recursos y mejorar la atención al paciente.

"Lo primero que tenemos que hacer es estudiar si realmente podemos tener tantos consultorios abiertos (3.360 en la comunidad, más de 400 en la provincia de Zamora), si eso es eficiente hacerlo", señaló la consejera, convencida de que la competencia profesional del médico se mantiene mejor con cupos de entre 500 y 1.500 pacientes. Y la conclusión es que se funcionaría mejor con unos consultorios locales principales, que estarán mejor equipados que los actuales, pero estarán más cercanos al paciente que los centros de salud y serán más resolutivos que actualmente. Preguntada por si este diseño implica el cierre del resto de los consultorios locales que no sean considerados principales, Casado respondió que no, que no se cerrará ningún consultorio. A preguntas de los periodistas la consejera intentó explicar esta aparente contradicción poniendo el acento en el concepto de la atención, es decir, que la cobertura de la demanda asistencial está garantizada. Así, serán las enfermeras las que se encarguen del contacto habitual con los pacientes de estos consultorios, mientras los médicos actuarán en los casos que sean necesarios, cuando se active esa demanda.

La consejera explicó que se hará un proyecto adaptado a las necesidades de cada zona básica de salud, ya que existen muchas diferencias entre unas y otras incluso en provincias como Zamora. "Los proyectos que vamos a hacer van a ser con un análisis zona por zona. Hay un marco común, pero no podemos hacer una receta común". Eso sí, prometió que cada proyecto contará con la consulta a los que mejor conocen cada zona de salud, como son los profesionales, los alcaldes y los colectivos locales directamente implicados. Serán planes estables que eviten lo que está ocurriendo ahora mismo en comarcas como Aliste o Sanabria, que se está salvando la atención en verano con planes de contingencia extraordinarios.

Casado, que estuvo en Zamora acompañada por el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, con la delegada territorial en funciones, Carmen Rodríguez y el gerente del Complejo Asistencial, Francisco Javier Montes, como anfitriones, destacó las prioridades de su departamento, que pasan por fomentar en autocuidado y la promoción de hábitos saludables. Se propone mejorar la equidad del sistema, "porque nos importa tanto la persona que está en un pueblo de Sanabria como aquella que vive en el centro de Valladolid", la reducción de lista de espera quirúrgica, de consultas y pruebas diagnósticas o aumentar la capacidad resolutiva de las categorías profesionales y niveles asistenciales.