Igea: "Nadie pretende fusionar ni cerrar los pueblos, pero sí agrupar servicios"

Carlos Gil

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aclaró ayer que "nadie pretende cerrar ni fusionar los pueblos, sino agrupar servicios" y adelantó que buscará el consenso para impulsar una política en materia demográfica en la comunidad. Así lo manifestó Igea en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno autonómico, al ser preguntado por los datos publicados por este diario que reflejan que Zamora es donde menos nacimientos se registran de España.

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, el portavoz y vicepresidente autonómico indicó que "tenemos que revertir esa tendencia" en cuanto a disminución de población no sólo en Zamora sino también en el resto de la comunidad. El también consejero de la Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior señaló que ir a vivir en el medio rural requiere políticas sobre ordenación territorial, de tipo fiscal, inversiones, políticas activas de empleo, de carácter industrial y de desarrollo cultural y turístico que favorezcan la creación de empleo.

"Buscaremos el consenso" con el resto de fuerzas políticas, recalcaba el vicepresidente, quien en este sentido recordó que la semana próxima comparecerán los consejeros en el parlamento autonómico para explicar los proyectos de cada departamento, que abarcan también iniciativas vinculadas con la demografía en cada caso.

La política acometida durante años "es la que nos ha traído hasta aquí y negarse a cualquier cambio en política de ordenación territorial perpetuará esa situación", ha opinado el portavoz de la Junta.

Si continúa ese "conservadurismo" político en materia de población como el que se ha desarrollado durante los últimos treinta años "las circunstancias continuarán igual", reiteró.

En su búsqueda de consenso con la oposición en este aspecto, Igea explicó que, de momento, sólo han recibido "no es no" expresado de distintas formas, "gracietas" y manifestaciones como que no se va a permitir el cierre de pueblos.

"Nadie pretende cerrar ni fusionar los pueblos, sino agrupar servicios", insistió el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, quien además diferenció entre pueblos y municipios. En este sentido agregó que nadie vive en un pueblo de unos cincuenta habitantes si no tiene empleo ni servicios accesibles.

Francisco Igea consideró, al ser preguntado por si el Partido Popular apoya las propuestas de Ciudadanos en materia de población, que tanto el PP como el PSOE "cuando hablaba sensatamente" presentaban un grado de concordancia con las medidas iniciales.

El Gobierno de Castilla y León, presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco, se sustenta en el pacto entre PP y Ciudadanos.