La Seguridad Social exige casi 35.000 a tres empresas por no cotizar por las horas extra

Tres empresas del sector de las ambulancias –Ambuibérica, Ambuibérica Servicios Sanitarios y Ambulancias de Benavente– tendrán que pagar, en conjunto, 34.897 euros a la Seguridad Social por no cotizar por las horas extra que han realizado sus trabajadores. Según la resolución a la que ha tenido acceso este diario Ambuibérica es la sociedad que más tendrá que pagar a la Seguridad Social, un total de 22.414,48 euros. Tendrá que hacerlo salvo que los responsables de la empresa decidan pleitear en los tribunales, vía que aún está abierta. Ambuibérica Servicios Sanitarios, por su parte, tendrá que abonar 6.758,58 euros mientras que la tercera de las empresas afectadas, Ambulancias de Benavente, abonará 5.725,88 euros.

Todas estas cuantías obedecen, de nuevo según la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, al impago anterior de las cantidades correspondientes a las horas extra realizadas por sus trabajadores. Según indican a este diario fuentes informadas de la situación las empresas "sí pagaban" las horas extra –"o al menos la mayoría de las que se realizaban"– a los trabajadores afectados, "prácticamente todos". Lo que sucede, y por esto han reclamado los miembros del Comité de Empresa, es que estos abonos no se realizaban en concepto de horas extraordinarias si no "como dietas y otros conceptos". Es decir, las empresas no cumplieron con su obligación de cotizar de forma adicional por las horas extraordinarias que realizaban los trabajadores. De haberse hecho todos los trámites de la manera legal también se hubieran incluido cantidades destinadas a contingencias profesionales, desempleo, formación profesional y para el Fondo de Garantía Salarial.

Las mayores jornadas laborales son en algunos casos muy notorias. El convenio colectivo de los trabajadores del sector de las ambulancias contempla 1.810 horas anuales de trabajo efectivo más treinta horas de presencia cada cuatro semanas, lo que supone un total de 2.290 horas al año y 208 horas mensuales. Además, como existe la posibilidad de pactar un plus de disponibilidad de cuarenta horas, que en cualquier caso es voluntario y del que no se puede abusar, la jornada laboral mensual puede ascender a 248 horas, según la citada resolución. "Examinados los registros de jornada, se comprueba que en 2017" (la resolución es de lo sucedido en esas fechas) "al menos cuatro trabajadores sobrepasaron el tope anual que se establece, de 80 horas extra al año". Dado que la empresa no declaró estas horas, "tampoco ha realizado la cotización correspondiente", motivo por el cual llega la sanción.