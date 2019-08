El nuevo mapa de inundabilidad ve peligro entre la Ciudad Deportiva y el cementerio

Los barrios de Olivares, San Isidro, La Horta, parte de Candelaria, prácticamente todo Pinilla, Cabañales, San Frontis y Las Vegas son zonas inundables. Una parte muy importante de la capital pues en conjunto residen en estas zonas más de 15.000 vecinos, ciudadanos que no pueden descartar que el Duero se presente, de un día para otro, en la puerta de sus casas. Así se desprende de los nuevos mapas de peligrosidad y riesgo de inundación del Duero a su paso por Zamora, mapas elaborados por la Confederación Hidrográfica del Duero y que han modificado las zonas en peligro en Zamora capital. Los mapas se encuentran en exposición pública y los interesados pueden presentar alegaciones hasta el próximo 1 de noviembre. La aprobación de estos mapas no es cuestión menor y las implicaciones que tiene que una zona se declare como inundable, tampoco. De hecho, esta cuestión ha sido fundamental a la hora de explicar las razones por las que Gaza no ampliará su fábrica en la capital y se irá al polígono de Coreses.

Con el nuevo mapa, difundido por la Confederación Hidrográfica del Duero el pasado martes, puede concluirse que prácticamente toda la zona que va desde la Ciudad Deportiva hasta el cementerio municipal, una distancia que en línea recta supone algo más de un kilómetro y medio, es zona inundable en mayor o menor medida. Se antoja complicado que el Duero alcance las mismas tapias del camposanto, pero según la CHD es un escenario que no puede descartarse a ciencia cierta. Prácticamente todo el barrio de Pinilla se encuentra, eso sí, en riesgo bajo de inundación.

Un análisis por zonas permite lanzar un mensaje, en cierta medida, tranquilizador. Prácticamente no hay ninguna vivienda ubicada en las áreas que la Confederación Hidrográfica considera como de alto riesgo de inundación. No puede decirse que ahí no vivan vecinos –son cien personas según los datos de la CHD–, pero se trata de áreas que están en un su gran mayoría deshabitadas.

No pasa lo mismo en las viviendas ubicadas en zonas de riesgo intermedio. Según la CHD, cerca de cinco mil vecinos viven en áreas con un riesgo de inundación calculado en una vez cada siglo. Fundamentalmente son los residentes en los barrios de La Horta, Cabañales y San Frontis los que tendrían mayores problemas en caso de que el Duero baje muy crecido. En San Frontis, hay posibilidad –una vez cada cien años– de que las aguas superen el metro de altura en las zonas más cercanas al río, algo que también pasa en Cabañales, sobre todo en el entorno del Puente de Piedra, y en las zonas cercanas al Duero de La Horta. La posibilidad de que se vivan inundaciones serias en las zonas más "internas" de esos barrios es ciertamente remota, pero existe y de ello da cuenta la Confederación Hidrográfica.

En las zonas con bajo riesgo de inundación viven unas 10.000 personas que no tendrían que sufrir grandes quebraderos de cabeza con este asunto, pero los mapas ahí están. Vecinos de Candelaria situados al norte de la Ciudad Deportiva, residentes en las avenidas de Portugal y de Salamanca, vecinos de Las Vegas y del barrio del Espíritu Santo tienen sus viviendas en zonas de posibles crecidas cada cientos de años.

La CHD apunta que estos mapas cobran mayor importancia "en un contexto de cambio climático como el actual". "Los mapas de peligrosidad por inundación constituyen una herramienta eficaz de información y una base adecuada para el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones relativas a la gestión del riesgo", dice la CHD.