El precio de reducir costes

De todos los cursos, materias y editoriales. La oferta de libros de texto en línea es cada vez más amplia. Los niños utilizan los libros durante un año y, al pasar de curso, los padres se plantean vender el material o prestarlo a compañeros de menor edad. Las páginas web de segunda mano se llenan de artículos de este tipo, no solo para colegios, sino también para institutos, Formación Profesional o grados universitarios.

Son muchas las familias que deciden recurrir a plataformas de venta de segunda mano en línea, como Wallapop o Milanuncios. A través de estas, los padres pueden adquirir, a precios muy económicos, el material escolar que necesitan sus hijos, en muchas ocasiones con muy poco uso o degrado. Los progenitores, así, reducen notablemente los gastos, que normalmente, se sitúan entre 200 y 300 euros cada año. Sin embargo, tras la compra en la web pueden presentarse algunos problemas como confusiones a la hora de distinguir entre las diversas ediciones de un libro de una misma asignatura y para un mismo curso. En estos casos, las reclamaciones o la búsqueda de una solución se vuelven un acto más difícil que si ocurriera en librerías, puesto que los profesionales tienen en sus tiendas los listados de cada uno de los colegios de la ciudad, para evitar equívocos.

En ocasiones, los padres deciden poner en venta un solo libro de una asignatura, mientras que otras veces ofertan el material de todo un curso, e incluso especifican, en algunas ocasiones, el centro donde se requieren esas ediciones. La página de Wallapop en Zamora recoge, en sus entradas, libros de todos los ciclos educativos, entre cinco y diez euros cada artículo, aunque el material de bachillerato asciende hasta los 20 euros, en la gran mayoría de los anuncios. También se pueden encontrar lotes por unos 120 euros. Pero la decisión del precio varía bastante entre unos padres y otros.

La otra gran plataforma online de venta de artículos de segunda mano, Milanuncios, recoge 17 páginas que contienen un total de 493 anuncios de libros de texto en Zamora, por precios económicos, similares a los de la web anterior.

Para los libreros, la diferencia entre comprar por medio de Internet y hacerlo en una tienda especializada está clara: a través de la web, los padres tienen la molestia de desplazarse para ver el artículo, y si caen en un error, no tienen ningún tipo de asesoramiento. Los profesionales de las librerías "recomiendan, asesoran y aconsejan porque muchos piden libros que no son los que necesitan, y aquí sabemos que los colegios a veces ponen los códigos mal", detalla Yaiza Quirós, de la Librería Didot en la capital.

En la época de venta de material escolar, a principios del verano y en septiembre, los establecimientos tienen un notable incremento de ingresos gracias a las ventas. Los libreros, sin embargo, se enfrentan a un problema mucho más serio que el de las ventas a través de la web, y es el de la competencia desleal que hacen las grandes superficies comerciales o plataformas de mayor tamaño, e incluso los propios centros educativos.

En el primer caso, muchos padres recurren a las compras en supermercados porque el hecho de que estos les ofrezcan la posibilidad hace mucho más cómoda la transacción, aunque deben realizarla durante el período de campaña, al principio del verano. Fuera de esta temporada, se hace imposible para ellos encontrar búsquedas urgentes o hacer encargos de última hora, en lo que sí resultaría útil la ayuda de los libreros de pequeños establecimientos para quienes recurren a esta opción.

En el caso de los colegios, sobre todo los concertados, suelen vender ellos mismos los libros y otro tipo de útiles educativos, también más cómodo para los progenitores, aunque no reducen los gastos. Los centros concertados, precisamente, son los que mayor número de material escolar requieren.

Caída de ventas

El programa educativo, en gran parte del país, no ha sufrido cambios este año, a causa de la falta de formación de Gobierno. Ello se debe a la expectación de las autonomías ante una posible reforma, que no llega mientras no haya un equipo mandatario estable. Si lo habitual es que el material escolar cambie cada cuatro o cinco años, en algunos casos este no se ha modificado desde hace seis años.

Muchos padres reducen los gastos que supone renovar los libros porque utilizan los de un hermano mayor, o los piden a compañeros que han pasado de curso. Así, el sector de los libreros prevé una caída de entre un 30 o un 40% en las ventas este año.