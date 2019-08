"¿Que si el flamenco es la mejor música que se hace en España? Qué voy a decir... pues que sí"

Cantaor de pura raza, procede de una de las familias jerezanas de mayor tradición flamenca. No en vano es nieto de Domingo Rubichi, sobrino de Diego Rubichi y sobrino también de Manuel Agujetas. Tomás Rubichi actúa este mismo jueves en la Noche Flamenca de Olivares, junto con la cantaora Eva de Rubichi y acompañado por la guitarra de Domingo Rubichi, una gala organizada por el Foro Flamenco de Zamora, una agrupación que este año cumple su segundo aniversario dedicada a la promoción de este arte en la ciudad.

–¿Qué podremos ver el jueves sobre el escenario durante su actuación?

–Actuaré junto a Eva Rubichi, también cantaora, y acompañado por la guitarra de Domingo Rubichi. Será ella la que empiece el espectáculo y luego seguiré yo. En principio, cantaré principalmente soleás, seguidillas, fandangos, bulerías y bulerías por soleás.

–¿Son estos los palos en los que usted como cantaor se siente más cómodo?

–Uno siempre está más cómodo en un palo que otro, pero según vaya el espectáculo, así irá surgiendo lo que cante.

–Proviene de una de las familias jerezanas con mayor tradición flamenca. ¿Se puede decir por tanto que el flamenco es algo viene de familia?

–Soy Rubichi y los Rubichi venimos de cantera flamenca. Mi abuelo era Domingo Rubichi, que era hermano de Agujetas el Viejo. Vengo por tanto de una dinastía reconocida.

–¿Se puede decir que los cantaores de flamenco nacen o por el contrario se van haciendo sobre el escenario?

–Cantaor se nace, pero también se puede ir poco a poco formándose. Aunque si uno viene de una familia con tradición como es mi caso, tiene muchas más posibilidades de llegar a serlo. Aunque esto no quiere decir que los que no vengan de familia cantaora no puedan llegar a ser cantantes.

–Muchos dicen que la mejor música que se está haciendo ahora mismo en España es flamenca...

–Pues que voy a decir, pues que sí. Porque el flamenco no solo se escucha ya en España, sino en todo el mundo. Cada vez está llegando a más gente. Por algo es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad...

–¿Cómo ha sido la evolución del flamenco a lo largo de los últimos años?

–Realmente ha evolucionado mucho porque ha habido gente que se implicado de una manera importantes. Gracias a ellos cada vez estamos llegando a más gente. El flamenco puro siempre es más minoritario, pero ahí estamos los que venimos de esta cantera, luchando para que no se pierda y se mantenga arriba.

–En Zamora siempre ha habido mucha tradición flamenca...

–Sé que gusta mucho el flamenco en Zamora y creo que es bueno que cada vez exista mayor afición.

–Los más puros del estilo han criticado mucho a la cantante Rosalía. ¿Usted que opina al respecto?

–No soy nadie para juzgar. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere hacer. El público es el que decide y si al público le gusta.