El nuevo mural del Troncoso se inspira en uno de los textos de Claudio Rodríguez

Han sido varios días de intenso trabajo, pero por fin el mural dedicado a Claudio Rodríguez luce en todo su esplendor. Se trata de una obra que sustituye a la anterior pintura y que cambia la imagen del poeta zamorano por una interpretación personal de uno de sus poemas. "El anterior mural estaba deteriorado y no todos estaban de acuerdo con el significado", cuenta Alejandro Pérez, conocido como Lanz, uno de sus autores junto a David Sánchez (Maker), que han decido realizar un mural más neutral que interpreta de forma personal la poesía 'Con media azumbre de vino' en la que plasman lo que ambos imaginan al leer estos versos. "Me imagino una cena con vino y buena compañía y eso es lo que he querido pintar", afirma Lanz. Y todo en unos colores que buscan integrarse dentro del entorno en el que se encuentra ubicado, el mirador del Troncoso.

Este nuevo trabajo, se enmarca dentro del programa de muralismo del ayuntamiento que busca mejorar la imagen de la ciudad, a la vez que quiere añadir un incentivo más para que aumente el número de turistas.

Pero esta no es la única obra en la que tanto Lanz como Maker han trabajado. De hecho, acaban de terminar el nuevo mural de los jardines de San Bernabé. Un mural que han realizado con parte del dinero que recibieron de la indemnización como compensación por el deterioro que había causado un grafitero sobre su trabajo "Dodecaedro flotante". "Esta obra es más personal", cuenta Maker "y juega con varios elementos". Elementos como el barco que sobresale del marco. En cuanto al resto de detalles, cuentan los artistas que prefieren no desvelar más detalles para que sea el propio espectador quien los vaya descubriendo poco a poco.