La zamorana Estrella Torrecilla, nueva directora general de Turismo

A la hora en que se daba a conocer su nombramiento como directora general de Turismo Estrella Torrecilla se encontraba trabajando como guía turístico con un grupo de visitantes a Zamora. Esta guía turística con amplia experiencia laboral y empresarial ( suya es la empresa que gestiona la Oficina Municipal de Turismo) reconoce que se sorprendió cuando le llamaron para ocupar un puesto de responsabilidad en una de las consejerías de Ciudadanos, la de Javier Ortega porque "no pertenezco a ningún partido político. Han optado por un perfil más profesional en el mundo del turismo para ocupar este puesto, cosa que se agradece. Cuando me llamaron fue una sorpresa, me lo pensé, hablé con la familia. La oportunidad es muy buena a nivel de experiencia profesional y espero poder aportar mucho a toda la comunidad autónoma. Desde luego voy a poner toda la ilusión, ganas y mi tiempo en ello".

"Asumo el nombramiento con mucha alegría y mucha responsabilidad, esperando que sea una buena noticia para Zamora y todos los zamoranos. Con esa intención he aceptado este cargo, la verdad".

Uno de los grandes retos es que "las provincias que estamos un poquito más dejadas, como Zamora, Palencia o Ávila también puedan sumar en el turismo de Castilla y León. Somos nueve provincias, una comunidad autónoma muy grande y es muy importante hacer política turística para todos. Para que llegue el turista tanto nacional como internacional. El reto es que se conozca toda Castilla y León y sobre todo a nivel internacional. En España tenemos ya comunidades autónomas muy conocidas, por el turismo de playa y Castilla y León, aunque en los últimos años ha subido un poco, el reto es que internacionalmente esté en el mapa".

La innovación es un factor fundamental: "El turismo de Castilla y León tiene que reciclarse, como todo en esta vida: París, aunque parece que lo tiene todo vendido, se renueva constantemente en sus métodos de promoción y de márketing. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros?. Siempre hay que abrirse, además porque nos vamos metiendo cada vez en un mundo más tecnológico".

Es consciente que su trabajo actual de servicios turísticos de guías turísticas, azafatas y gestión de la Oficina Municipal de Turismo va a ser muy diferente al que le espera en la Dirección General, aunque piensa que esa experiencia del "día a día de cara al turista" va a serle muy provechosa en su nueva etapa. "Conoces de primera mano las quejas, sugerencias, la visión que tienen los turistas estas ciudades, las mejoras que ellos consideran que se tienen que hacer y todo eso se va recopilando y se pueden hacer muchas cosas al servicio de la comunidad. Con esta intención vamos, a hacer una labor completamente diferente a lo que hago ahora pero siempre en pro del turismo de la comunidad".

Y se lo toma, desde luego, como una ilusionante y nueva etapa en su vida profesional. "Mi etapa en la dirección general de Turismo va a se eso, una etapa y yo volveré a hacer el trabajo que tengo. Era autónoma, he dejado de serlo ahora pero volveré a retomar la actividad tras el paso por la dirección general, porque tengo una empresa que me ha costado mucho sacar adelante y en un futuro volveré a retomar mi labor de servicios turísticos y de guía turístico que me encanta, la relación cara a cara con el turista".