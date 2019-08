La playa de Los Pelambres deja de estar contaminada y es apta para el baño de nuevo

La playa de Los Pelambres vuelve a ser un espacio apto para el baño, una vez que el Ayuntamiento recibió la comunicación de la Junta de que los análisis realizados confirman las buenas condiciones del agua para permitir la actividad recreativa.

En cuanto llegue la comunicación de los análisis por escrito se colocarán en el cartel oficial de la zona de baño para que todos los usuarios conozcan los parámetros del agua medidos en las últimas pruebas, indicó el concejal del Medio Ambiente, Romualdo Fernández. Fue el pasado fin de semana cuando saltaba la señal de alarma, nada más publicarse la renovación del mapa de aptitud de las zonas de baño en la página oficial de la Consejería de Sanidad, en el que la playa fluvial del Duero en Zamora, Los Pelambres, aparecía con bandera roja, el símbolo de que no era apta para el baño.

Desde un primer momento el concejal de Medio Ambiente mostró su confianza en que esta calificación se debiera a algún vertido puntual, que sería el responsable de que el nivel de bacterias fecales fuera más alto del permitido. El hecho de que en todos los análisis previos y los realizados semanalmente durante el verano el agua no haya presentado ningún problema avalaba esta hipótesis de que se trataba de un hecho puntual.

En todo caso había que esperar a los análisis. El lunes se recogían las muestras y en ese momento los técnicos podían comprobar que el agua del río presentaba unas cualidades correctas, tanto en el aspecto como en la turbidez y otros parámetros. Sin embargo falta la confirmación fundamental: la presencia de bacterias fecales, que son las que motivaron la calificación de agua no apta para el baño. Estos análisis necesitan la realización de cultivos que requieren varios días. No ha sido hasta que estas comprobaciones se han llevado a cabo cuando Sanidad ha dado el "ok" al Ayuntamiento para que declare la aptitud del agua de baño.

Esta ha sido de momento la única contrariedad a la que se ha enfrentado la nueva zona oficial de baño de Los Pelambres, que se ha estrenado oficialmente este año, aunque desde siempre ha sido un espacio que ha acogido a los bañistas.

De hecho, los habituales de Los Pelambres han seguido bañándose en el río durante esta semana, a pesar de la advertencia municipal, ya que se fían más del buen aspecto que presenta el agua en la zona.