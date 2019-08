Pablo Milanés en Zamora: "Mi vida no tiene sentido si no puedo cantar en directo"

Compositor, cantante y guitarrista, fue junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola uno de los fundadores de la mítica Nueva Torva Cubana. Cincuenta años de carrera sobre los escenarios han convertido al artista cubano en uno de los músicos más importantes del panorama musical latino. Pablo Milanés actúa este viernes en la plaza la Catedral de Zamora (21.30 horas) delante de cientos de personas, que no se quisieron perder su concierto en la ciudad.

–¿Cómo será su actuación en Zamora, dentro de su gira "Esencia"?

–Es toda una alegría cantar para el mundo en la Plaza de la Catedral. Y hacerlo con el repertorio de mi gira "Esencia" con la que llevo visitando América Latina y España desde comienzos de 2018. Voy a interpretar una selección de temas esenciales en mi obra, según mi criterio y también el del público, con temas clásicos que muchos reconocen y otros temas que para mí son fundamentales.

–Lleva más de cincuenta años sobre el escenario, ¿se sigue emocionado cada vez que sube a uno?

–Por supuesto, me sigo emocionando, y lo sigo necesitando. Realmente mi vida no tiene sentido si no puedo cantar en directo.

–En el mundo de la música lo ha hecho casi todo. Cuarenta producciones discográficas en solitario y decenas de colaboraciones. ¿Le queda algo por hacer?

–Siempre quedan cosas por hacer, siempre estoy haciendo planes. Me centro mucho en la recuperación de los géneros y ritmos tradicionales de mi país. Ese es un trabajo que me inquieta desde siempre, de él han salido varios álbumes desde los años ochenta (la serie Filin y la serie Años) y siempre sigo pensando en cómo poder dar a conocer esa música y actualizarla.

–¿Cómo ha evolucionado Pablo Milanés en todos estos años?

–Creo que en esencia soy el mismo. Tenemos unas señas básicas que no cambian, unos convicciones, unos compromisos y unas acciones que básicamente son las mismas. Lo que sí cambia es la forma de manifestarlas porque con la edad uno se vuelve más reflexivo, más pausado y relativiza todo un poco más.

–Hay éxitos que le han acompañado durante toda su carrera y que su público espera que interprete en cada concierto. Algunos artistas dicen que llegan a odiarlos. ¿Le sucede a usted lo mismo?

–No, yo no podría odiar ningún tema que he compuesto. Desde luego que hay algunos que uno canta con más emoción que otros. También según el momento., Desde luego, me da mucho gusto cantar los temas que el público espera y corea conmigo, pero quizá para mí son más especiales otros que no se conocen tanto.

–¿Qué tiene su música que sigue gustando después de cincuenta años?

–Si se sigue escuchando, para mí es un milagro, pero creo que si sucede es por la atemporalidad y la universalidad de sus temas y por unas melodías que he tratado de cuidar.

–En su opinión, ¿cuál es la receta que debe tener una buena canción para triunfar?

–No hay recetas. Hay que hacerlo desde la honestidad y el trabajo. Sin esfuerzo y sin dedicación no surgen por arte de magia.

–¿Qué opina del auge de la música latina en el mundo?

–La música latina tiene muchas manifestaciones. Creo que lo latino por así decirlo es una gran fuerza, un fábrica de arte y conocimiento que ya se ha impuesto en el mundo.

–Ahora mismo el reggaeton es lo más escuchado. ¿Será que el público ahora solo quiere escuchar letras que no les hagan pensar?

–He comentado muchas veces que en general hay una vulgarización de los textos y de las composiciones musicales, repetitivas y sin calidad en los textos, que son producto de un trabajo grande de comercialización que hay detrás.

–¿Se hace buena música en España?

–Hay mucha gente buena, tanto en España como en el ámbito latino, lo que pasa es que, como he comentado, muchos se quedan ocultos ante la masiva exposición de músicas fáciles, de usar y tirar como se podría decir. La calidad ya no interesa, sino otro tipo de productos que vendan rápido. Eso lo tienen muy estudiado las actuales corporaciones de la música. Aún así, hay jóvenes con talento que luchan para que su obra se reconozca. No me atrevo a decir nombres a riesgo de que me falte alguien. Tengo muchos amigos jóvenes que recurren a mí para apoyarles y siempre que puedo lo hago.

–Siempre ha sido muy activo políticamente, pero ahora dice que no responde a preguntas de esta índole, ¿por qué?

–Me he expresado mucho en ese sentido y siempre digo que mi pensamiento y actitud como revolucionario no han cambiado, pero creo que ya no es momento de intervenir más. Espero la acción de los más jóvenes.

–¿Ya tiene en mente nuevos proyecto?

–Sí. Estoy muy emocionado con un disco de salsa con temas míos que está en proceso de grabación. Ya estoy componiendo para un nuevo álbum, probablemente solo a guitarra y que vuelve a mis orígenes.