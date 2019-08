Un treintañero que comió carne en Cádiz, caso sospechoso de listeria en Zamora

Un hombre de más de 30 años con los síntomas de la enfermedad que había consumido carne mechada "La Mechá" en Cádiz es el protagonista del primer caso sospechoso de listeria en Zamora, asociado al brote de Andalucía, del que ayer informaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien indicó que se trata de un caso leve que no requirió ingreso hospitalario.

En esa misma comparecencia Casado confirmaba un contagiado por listeria en Salamanca y reconoció que investiga otros siete "probables", todos ellos vinculados al brote originado por consumo de carne mechada en Andalucía. Estos casos están a la espera de los análisis y afectan a cinco hombres y dos mujeres, tres en Segovia, dos en Salamanca y uno en Valladolid, además del de Zamora. Todos ellos se encuentran en su domicilio.

El confirmado de Salamanca asegura no haber comido carne directamente, "pero estuvo con gente en Sevilla y, lo más probable es que consumiera un producto con contaminación cruzada", según fuentes de Sanidad mencionadas por Ical, que podría haber sido patatas, por ejemplo, que se hubieran contagiado de la carne. Este caso estaría dentro del brote de Sevilla y es un varón que supera los 60 años, que tenía síntomas de lumbalgia y fiebre, entró por Urgencias pero no necesitó ingreso. Sin embargo, el caso confirmado en Segovia "no necesitó ingreso" y que se considera "esporádico". De hecho, añadió que esta persona se encontraba bien y que acudió a su médico de familia tras conocerse los casos en los medios, al que informó de algunos síntomas que había notado en días previos. Tras el cultivo realizado fue positivo. Igualmente, admitió que se analizan en estos momentos otros siete casos de personas sospechosas de haberse contagiado de listera en la comunidad por haber consumido este producto, todos ellos en Andalucía. En todo caso, han evolucionado "favorablemente y se encuentran en su casa", según reiteró Casado. Será en las próximas cuando se determine el alcance del brote en la comunidad una vez se vayan conociendo los resultados de los cultivos.

En Castilla y León se han contabilizado 132 casos de listeria desde 2014, 37 de ellos en el año 2018.