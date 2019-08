Cómo comprar o vender un coche de ocasión sin caer en una estafa por el camino

El mercado de los coches de segunda mano está más fuerte que nunca, y es que 7 de cada 10 usuarios contemplan como primera opción de compra un vehículo de ocasión, según informa Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios.

La compra-venta a través de Internet es uno de los nichos de ciberfraude, como avisa el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Conocido como "phishing-car", es una práctica por la que los estafadores suplantan la identidad de las víctimas y utilizan sus datos para apropiarse de dinero o como chantaje. Las autoridades aconsejan desconfiar de precios exageradamente bajos, de vendedores que se nieguen a hablar por teléfono, y de supuestos fallos de envío o problemas con el banco. "Es común que se utilicen documentos y fotografías robadas de otros anuncios reales, por eso es importante verificar la identidad del vendedor y el historial del coche, si todo está bien no hay por qué esconder nada", señala Guillermo Martín, profesional de venta de vehículos de ocasión en Zamora. Por su parte, la Benemérita informa de señales sospechosas como retrasos de la empresa de transportes, o incluso problemas en la aduana en caso de que el coche venga de fuera, algo común en caso de timo.

Desde la OCU consideran imprescindible revisar el libro de mantenimiento, el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica, en las que pueden consultarse los kilómetros reales y el origen del vehículo. Además, se recomienda solicitar el informe pertinente a la DGT, donde figurarían posibles embargos o multas pendientes. Además, el vendedor debería poder demostrar estar al corriente de pago del impuesto de circulación.

La tasación de los coches de segunda mano es importante en el caso de vender o comprar. Y aunque puede variar según la vida del vehículo y su estado, organizaciones como Ganvan poseen listados orientativos de los modelos del mercado. Guillermo Martín recomienda que tras escoger el modelo que se ajuste a las necesidades del usuario, se acuda a un profesional. Aun así, si se elige la opción de transacción privada, "un coche que conozcamos es la mejor opción", para evitar fraudes sobre las condiciones del vehículo. Si esta segunda opción tampoco convence al usuario y decide comprar a un particular extraño, "hay que tener cuidado", y a parte de los peligros enumerados, subraya la importancia de comprobar que no existan averias ocultas, "si tienen un mecánico de confianza se debería revisar a fondo antes de la compra". En caso de adquirir un coche en mal estado, el comprador dispone de seis meses de garantía si es a un particular, en el caso de la compra a profesionales es de un año. Pero avisa "las garantías varían en función de la aseguradora" y es que hay miles de pólizas con cláusulas que excluyen o incorporan diferentes incidencias. "Por lo general no incluyen averías por el desgaste normal del vehículo o por negligencia del comprador".

En caso de ser vendedor o comprador, los expertos aconsejan el trato mano a mano, tener los papeles en regla y ser sincero con el estado del vehículo.