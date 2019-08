Usuarios habituales de Los Pelambres desafían la prohibición de baño

"Hay gente bañándose y yo me voy a dar ahora mismo un chapuzón, porque el agua está buenísima". Quien habla es una usuaria habitual de la playa de Los Pelambres, que no teme la contaminación del agua detectada por la analítica de Sanidad en uno de los controles rutinarios desde que fue declarada zona oficial de baño. "Aquí nos hemos bañado toda la vida y lo vamos a seguir haciendo", explicaba, sobre todo tras comprobar que, aparentemente, el agua se encuentra en perfecto estado.

Es también la impresión que sacaron los técnicos municipales y de la Junta que ayer se acercaron a la zona para recoger muestras del río Duero en la zona de la playa de los Pelambres con el objetivo de realizar un nuevo análisis para comprobar si la situación de contaminación del agua se había corregido o continuaba igual. El aspecto el agua era buena, aparentemente, si bien habrá que esperar un par de días para comprobar que no hay exceso de bacterias fecales, ya que se ha realizado un cultivo para confirmar este extremo, indicó el concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández. Son estas bacterias las que obligaron a decretar la no aptitud para el baño de la zona urbana del río Duero.

Por tanto, no será hasta el miércoles cuando se conozca si el agua de Los Pelambres se considera apta para el baño y por tanto se considera superado el episodio puntual de contaminación o si persiste la prohibición y es preciso iniciar algún tipo de actuación para intentar dar con el foco del problema. Mientras, en la zona, se ha colocado señalización en la que se advierte de que el agua no es apta para el baño, aunque los carteles es fácil que pasen desapercibidos si el usuario no se fija bien.

Precisamente, en la zona de Los Pelambres –junto con Tres Árboles y Olivares– el Ayuntamiento de Zamora pondrá en marcha esta semana una campaña de concienciación de preservación del entorno del río Duero, auspiciada por la Concejalía de Barrios. La propuesta cuenta con diferentes actividades, desde talleres familiares hasta nueva cartelería en esas zonas verdes. "Las miras están puestas en que esta campaña siga en desarrollo y pueda ampliarse a otros barrios de la ciudad", adelantó el concejal del área, Pablo Novo.

"El eje vertebrador de esta campaña tiene como fin la sensibilización y coeducación ciudadana en cuanto a la limpieza y el respeto del entorno de las zonas de ocio ubicadas, en principio, en estos tres sitios", explicó el concejal. Para ello, se trabajará "mediante la concienciación activa, que tiene como fin no reducir una campaña de este tipo a la mera colocación de cartelería. Todo esto, sin un trabajo de base y director entre la institución municipal, las asociaciones vecinales, los colectivos y la ciudadanía en general, se quedaría simplemente en papel mojado", consideró Novo.

Entre las acciones que se desarrollarán, destaca la entrega en la Oficina Municipal de Turismo de folletos plegables bajo la denominación "Busca y encuentra", con planos de las ubicaciones reales de las papeleras en los tres espacios elegidos, "convirtiéndolas en atracciones turísticas, para incentivar así a visitarlas", sugiere el concejal.

Otra de las iniciativas será la organización de batidas de limpieza ciudadana alrededor del río con grupos de voluntarios formados por miembros del Ayuntamiento, asociaciones vecinales y ciudadanos que se quieran unir a esta actividad para recoger desde plásticos hasta colillas y colaborar así a un mejor aspecto del entorno del Duero.