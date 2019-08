Sanidad declara "no apta para el baño" la playa de Los Pelambres por el agua

La zona de baño de Los Pelambres no es apta para el baño, al menos durante esta semana, según informa el mapa de aptitud que publica la Consejería de Sanidad y que se renueva periódicamente. El concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández confirmó que los últimos análisis habían dado algún parámetro más elevado de la cuenta, por lo que el agua se considera actualmente no apta para el baño. No obstante el Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo hoy mismo un contra análisis para confirmar si se trata de un problema persistente o se debió a alguna circunstancia puntual. "Se llevan a cabo análisis semanales y durante todo el verano la calidad del agua ha sido la correcta", indicó. Por ello se trata de averiguar si el exceso de bacterias se debe a algún tipo de vertido puntual o a otras circunstancias, como el bajo nivel del cauce del río.

En el caso de que el nuevo análisis siga dando un resultado adverso "habrá que intentar buscar las causas", señaló Fernández.

Los Pelambres fue la gran novedad de las zonas de baño autorizadas en la provincia de Zamora para este verano. El hecho de que el río Duero tuviera agua de calidad suficiente como para permitir el baño fue una gran noticia.

El hecho de que en un momento puntual el agua de una playa se declare no apta no significa que haya que anular la zona de baño, ya que normalmente se suele recuperar tras un periodo de un par de semanas. Es lo que pasó con la playa Moreras, en el Río Pisuerga de Valladolid capital el pasado año, no apta en el análisis previo pero que durante todo el verano superó todos los controles. También han tenido problemas puntuales las playas del Río Cua en Cacabelos (León), durante dos semanas o la del embalse de Linares en Maderuelo (Segovia), que actualmente está en la misma situación que la de Zamora y previamente ya permaneció durante otras dos semanas con la bandera roja de prohibido el baño.

De momento en la playa de Los Pelambres no se percibe ningún elemento claramente visible que impida el baño, aunque oficialmente las aguas no sean aptas para ello.