Barreras contra la movilidad reducida

Ha sido una de las imágenes más destacadas en las redes sociales. Un policía municipal de Zamora atiende a una persona en silla de ruedas en plena calle, en las inmediaciones de la Plaza Mayor porque el edificio donde se encuentra su sede no es accesible para personas minusválidas ni cuenta con una rampa que posibilite su acceso. De hecho, el que en su momento fue antigua sede del Ayuntamiento, cuenta en cada esquina con escaleras de piedra que impiden el acceso a muchas personas.

Y es que aunque desde el consistorio aseguran que se han llevado a cabo durante los últimos años más de dos centenares de intervenciones en cien calles de la capital para subsanar problemas de accesibilidad, entre ellos, el rebaje de bordillos o la adecuación y mantenimiento de distintas calles, lo cierto es que algunos edificios oficiales y también algunos museos siguen estando en la lista roja por su falta de accesibilidad.

Tampoco se libran algunos parques, aunque bien es cierto que se ha mejorado la situación gracias a que se han adecuado los caminos de tránsito, se han eliminado las escorrentías superficiales del agua de lluvia y se ha mejorado el firme terroso mediante la colocación de registro de alcantarillas.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Por eso la imagen ha levando airadas quejas entre los internautas, ya que es precisamente en este edificio donde se tiene que acudir para tramitar la nueva tarjeta de aparcamiento para personas minusválidas que hace tan solo unas semanas se presentó en el Ayuntamiento y que intenta luchar contra las irregularidades en su uso que se estaban produciendo.

Sin quejas

A pesar de la polémica en redes sociales, la concejala de Seguridad Ciudadana, Concha Rosales, asegura que no ha recibido ningún tipo de queja al respecto. "Hace unos días he hablado con una de las personas encargadas de tramitarlas y no me ha trasladado que ningún usuario estuviese descontento" con el servicio o que hubiese quejas por no poder acceder a las instalaciones. Una situación, asegura la edil, que será temporal ya que está previsto que la sede de la Policía Municipal se traslade "en breve" al edificio donde hace años estuvo situado el Banco de España

"No tiene sentido meternos en reformas que en dos días no van a servir cuando estamos pendientes de que se produzca el traslado en poco tiempo". Y añade Rosales que la situación es habitual cuando se trata de inmuebles antiguos que, efectivamente, no cuentan con rampas de acceso para personas con movilidad reducida o con minusvalía. De hecho, cuenta que ella misma ha tenido que bajar de su oficina a la calle para atender a personas que no han podido acceder al edificio, por lo que ahora mismo se están plateando instalar un ascensor que solucione esta situación. "Se puede sacar toda la punta que se quiera al tema, pero este problema se va a solventar en cuanto se traslade a la Policía Municipal a la antigua sede del Banco de España", recalca la edil, un proyecto que por ahora parece continúa parado ya que ninguna empresa ha concurrido en el proceso de contratación para la finalización de las obras.