El nuevo reto viral: vecino de número

"¡Hola! Soy tu vecino de número, encantado de conocerte", este es el mensaje que miles de españoles han recibido en sus móviles durante los últimos días. El motivo es tan sencillo como extravagante, y es que todo forma parte de una gran broma a nivel nacional. El reto se ha puesto de moda hace unos días a través de la red social Twitter, y consiste en saludar por WhatsApp al usuario del número de teléfono con las ocho primeras cifras iguales, variando el último dígito por el inmediatamente superior o inferior, convirtiéndose así en "vecinos de número" de arriba, o de abajo.





Tengo miedo de hablar a mi #Vecinodenumero y descubra que he estado dando su número cada vez que no quería dar el mio — NO ME PARECE CHABELA (@petardeogh) August 4, 2019

La red ha ardido con las miles de conversaciones inverosímiles que han surgido de este juego. Aunque la mayoría de los bromistas que deciden entablar conversación con extraños reciben por respuesta la fría indiferencia y un bloqueo automático, hay otros muchos que han conseguido encontrar lo que buscaban, risas. Si tienen la suerte de dar con un vecino de número que conozca el juego y les siga la corriente, puede pasar de todo, como han demostrado las capturas de pantalla de muchos usuarios. Parece que todo el mundo favorece la comedia, pero también puede ocurrir lo contrario, y si la persona contactada no se toma a bien o no entiende los mensajes, puede dar respuestas fuera de todo o incluso amenazadoras, reacciones que también triunfan entre los bromistas y que suelen acumular cientos de "me gusta" en las plataformas.Este reto viral nació hace varios años en Estados Unidos, pero no ha sido hasta ahora cuando la comunidad de internautas de España lo ha puesto en práctica. Los casos más increíbles a nivel mundial están relacionados con personas cuyos vecinos de número son actores famosos, futbolistas y cantantes. Pero no todo son risas. Este inofensivo juego ?aparentemente? que ha enganchado a la juventud, puede conllevar riesgos, como informó el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil a través de sus redes sociales. En origen, el reto surgió con la intención de causar risas en la comunidad de Twitter, pero desde el cuerpo informan que puede ser usado para cometer "phishing", la suplantación de identidad a través de internet.La mayoría de estafas y robos en la red se cometen a través de la suplantación de identidad. El ciberdelincuente obtiene datos de la víctima que usa para hacerse pasar por ella y conseguir acceder a sus cuentas bancarias. Otras veces puede usar la información personal para chantajearla a cambio de dinero. "El reto del vecino de número vulnera nuestra privacidad y puede ser objeto de malas prácticas", informa el cuerpo especializado de la Guardia Civil, pues datos personales como el número de móvil quedan al descubierto. Pero esto va más allá, porque desde que el magnate digital Mark Zuckerberg incorporara WhatsApp a su grupo empresarial, el número de teléfono puede estar vinculado a los perfiles de otras redes sociales como Facebook o Instagram. Debido a esta relación, es sencillo encontrar al usuario y descubrir cuál es su ciudad de residencia, dónde trabaja, y demás información privada. Pero la situación puede empeorar aún más. Con conocimientos de informática, es relativamente fácil que el suplantador acceda a las cuentas de correo electrónico de la víctima y de allí a la información bancaria, lo que supone un problema más que evidente.La protección de datos es la gran cuenta pendiente de las plataformas digitales. Hasta el día en el que ofrezcan total seguridad, los expertos recomiendan que sea el propio usuario quien sea especialmente precavido, y explican que la mejor defensa ante un posible robo de nuestros datos es "bloquear a los extraños, no devolver llamadas a números sospechosos y no desvelar información privada". Aún así, si un día recibe un mensaje de su vecino de número, y siempre tras tomar las debidas precauciones, está bien no olvidar que en la mayoría de los casos quién está al otro lado de la pantalla solo busca pasar un buen rato con otro internauta."Hola vecino de abajo", fue el mensaje que recibió un usuario anónimo que confuso, no lograba entender que su vecino de arriba le escribiera porque su piso "está en un ático". Otros usuarios han subido a las redes la foto de sus "vecinos", a quienes no se han atrevido a hablar por miedo a lo que puedan encontrarse. Una reacción viral ha sido la de una madre que como venganza decidió incluir a su molesto vecino de número en el grupo de padres del cole de sus hijos "para que se fastidie". Pero, ¿cuáles son los que más triunfan?, curiosamente, los de mentira. Y es que muchos usuarios han preferido parodiar la actualidad política antes que molestar a un extraño. Montajes que muestran a los líderes de Podemos y Vox intercambiando mensajes inundan la web; de Pablo Iglesias escribiendo a su vecino de número y pensando "cómo sea Íñigo me doy de baja"; y una imagen del expresidente Mariano Rajoy en la que reza "es el vecino de número el que elige el número del vecin..." han sido algunos de los grandes éxitos.