Quince ex reclusos realizan sus prácticas profesionales en Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento facilitará las prácticas del Certificado de Profesionalidad de Jardinería a los quince alumnos del programa de acción social que la Asociación para el Desarrollo Social de Zamora imparte en Zamora a través de una subvención de la Fundación la Caixa. Esta misma mañana el alcalde, Francisco Guarido, y el representante de ADES, Javier Zazo, han firmado un convenio de colaboración en este sentido.

Se trata de prácticas no laborales con una duración de 80 horas y se realizarán en el servicio municipal de Parques Y Jardines. Una vez concluido el programa los alumnos recibirán el título oficial de "Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería", que les habilita y capacita para trabajar en este sector.

El convenio a dos bandas es "un ejemplo de colaboración entre la administración pública, en este caso el Ayuntamiento, con el tercer sector para ayudar a las personas y los sectores más necesitados y en beneficio del a sociedad", argumenta Guarido. Se trata de un convenio de colaboración que no tiene coste añadido para el Ayuntamiento puesto que no se producirá relación laboral de ninguna naturaleza con los participantes, según se establece específicamente en el convenio. No obstante, desde el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento se facilitará a ADES todo lo necesario para que los alumnos lleven a cabo las prácticas. Por su parte el representante de ADES aborda otras acciones que lleva a cabo esta asociación en la ciudad en materia de reinserción social, como el desarrollo de un sistema de alojamiento para el colectivo de ex-reclusos una vez que abandonan el centro penitenciario.