El PSOE defiende la protección del Puente de Piedra como llave para el 1,5% cultural

El Partido Socialista considera que la declaración del Puente de Piedra como Bien de Interés Cultural es "la llave" para que el monumento consiga por fin los fondos del 1,5% cultural de cara a su necesaria restauración. Por tercera vez, los procuradores socialistas elevarán ante las Cortes de Castilla y León la protección de este elemento estratégico sobre el río Duero y en esta ocasión han pedido a Ciudadanos que vote a favor para que sea la definitiva. José Ignacio Martín Benito, representante zamorano en la cámara regional, confía en que la formación naranja mantenga su voto positivo que ya manifestó en la pasada legislatura y la Proposición No de Ley salga adelante. "Negro sobre blanco, que se retraten", ha manifestado el socialista. "Vamos a ver si ahora quien gobierna, que es Ciudadanos y que gestiona la Consejería de Cultura, se suma a la iniciativa presentada por el PSOE y vota en los mismos términos y sin quitar ni una coma sobre lo que se debatió al principio de la legislatura anterior", ha señalado.

La propuesta que el Partido Socialista elevará ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León se antoja vital, según Martín Benito, para conseguir los fondos necesarios para la restauración del Puente de Piedra. "Es muy interesante y muy importante. No solo por tener un Bien de Interés Cultural más, sino porque es la llave para poder acceder a la convocatoria del 1,5% cultural que acostumbra a convocar el Estado", ha expresado. "Y digo acostumbra a convocar el Estado, porque la Junta de Castilla y León no puede convocarlo al no tenerlo desarrollado, a pesar de que se contempla en el artículo 71 de la Ley de Patrimonio del año 2002, por lo que llevamos 17 años sin que la administración regional haya sido capaz de sacarlo adelante", ha comentado el procurador.

Tercera vez en las Cortes

El Partido Socialista de Zamora ha recordado que es la tercera vez que eleva ante las Cortes de Castilla y León la declaración del Puente de Piedra como Bien de Interés Cultural. "Teniendo en cuenta su valor histórico, arquitectónico y sus evocaciones literarias, proponemos como propuesta de resolución que las Cortes insten a la Junta de Castilla y León a incoar un expediente de declaración para este monumento", han indicado en su propuesta los procuradores Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito e Inmaculada García Rioja. Asimismo, el PSOE propone que "se habilite una partida en los presupuestos de 2020 destinada a llevar a cabo una actuación urgente de consolidación y restauración de los elementos más deteriorados del Puente de Piedra de Zamora".

José Ignacio Martín Benito ha asegurado que, en esta tercera ocasión que se lleva el asunto a Valladolid, su formación "confía en que, en esta ocasión, el grupo de Ciudadanos, que ya votó a favor en la pasada legislatura, haga dar su brazo a torcer al Partido Popular y sea aprobado por unanimidad de toda la cámara de las Cortes regionales".