El mejor álbum de fotos

Abrir cajas de juguetes y mostrarlos con mucho desparpajo. Así es como la pequeña zamorana Alanis cosecha un buen número de seguidores en la plataforma YouTube. Su canal, Alanis?, está centrado, principalmente, en "unboxings" o "reviews" de productos de diferentes marcas que envían sus últimas creaciones para que ella las muestre.

Tanto Alanis como su padre, Luis Fernando Cardo, trabajan en la elaboración de los vídeos con una frecuencia de uno por semana. "Ahora tenemos mucho material, pero también mucho trabajo y es difícil compaginar todo", comenta Luis. Es habitual que la gente piense que "subir vídeos es fácil, pero la edición es compleja,", añade.

Alanis, que actualmente tiene ocho años, ya es veterana en Youtube, pues abrió su canal en el año 2015. Desde entonces, acumula más de 1.600 seguidores, aunque "últimamente la plataforma resta el número de suscriptores cada vez que sube un nuevo vídeo, medida que toma la web porque no tenemos patrocinador para posicionarlos", detalla Cardo.

La idea de abrir un canal en YouTube nació de la afición de Alanis a ver vídeos en la plataforma. Un día "su madre la grabó y descubrió su gran facilidad para desenvolverse, para mí como adulto sería algo imposible", apunta el progenitor. Así fue como, poco después, ciertas marcas de juguetes se interesaron en ofrecerle sus artículos.

Algunos de sus vídeos han tenido bastante repercusión, un ejemplo es uno del 2018, un gran momento para el canal, en el que la pequeña mostraba un caramelo que pinta la lengua, que tuvo, entre 50.000 y 60.000 reproducciones. Sin embargo, la plataforma tomó la decisión de eliminarlo, pues consideraba que "no era apto para niños, y por lo visto no era políticamente correcto, lo que ocurría era que el canal estaba creciendo demasiado", detalla Luis. Al encontrarse en una ciudad pequeña en la que la familia no conoce a otros youtubers, y los canales más grandes no prestan su apoyo ante ese tipo de problemáticas, Luis mantiene la esperanza de que la plataforma muestre más ayuda para las páginas sin métodos para posicionarse en Internet.

Pese a ello, tanto Luis como Alanis están muy contentos con su experiencia en Youtube, y aunque han pensado unirse a otras webs, "ninguna tiene tanta repercusión como esta en el tema de juguetes", indica Luis Fernando. Para él, "significa el mejor álbum de fotos de mi hija para cuando sea mayor, a través de productos que, aunque sean caseros, tienen mucha calidad".

En el último período, la pequeña, además de mantener su afición por los productos audiovisuales, ha mostrado mucho interés por la moda y el modelaje, y ha creado un perfil en la aplicación de Internet "21 Buttons", plataforma en la que comparte sus looks, y las visualizaciones de sus fotos aumentan día a día.