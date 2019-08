La declaración BIC del Puente de Piedra, "la llave" para optar al 1,5% Cultural, dice el PSOE

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito tilda la declaración BIC del Puente de Piedra como "la llave para optar al 1,5% Cultural del Estado". En este sentido, el político del PSOE carga contra el Partido Popular, ya que el viaducto "no es Bien de Interés Cultural porque el PP no ha querido votando en contra de la declaración en el pleno de las Cortes de Castilla y León". No obstante, los socialistas confían en el voto favorable de Ciudadanos para que el viejo paso de Zamora obtenga la catalogación "cuanto antes".

Los socialistas han recuperado la misma Proposición No de Ley planteada en el anterior mandato y "vamos a ver ahora si quien gobierna, que es Ciudadanos y que además gestiona la Consejería de Cultura y Turismo, se suma a la iniciativa presentada por el PSOE y la vota exactamente en los mismo términos que entonces, cuando prestó su voto a favor.

El PSOE ha solicitado hasta en tres ocasiones la declaración BIC del Puente de Piedra de Zamora. tres veces en las Cortes de Castilla y León.