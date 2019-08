La escolarización universal de 0 a 3 años deberá llegar a 4.100 niños zamoranos

Partido Popular y Ciudadanos han acordado en su pacto de Gobierno para la Junta de Castilla y León impulsar la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, disminuyendo la aportación de los usuarios e incrementando los casos de gratuidad. Un compromiso para cuyo cumplimiento existe aún mucha tarea por delante. En la provincia de Zamora, el pasado curso se matricularon apenas 526 niños de los cerca de 5.000 de esa edad que figuran censados en el último Padrón. La oferta pública para el primer ciclo de educación infantil continúa siendo francamente baja y muchas familias no se pueden permitir los precios de la privada.

El ambicioso objetivo de la Junta de Castilla y León para universalizar la educación infantil de 0 a 3 años será una tarea ardua observando los datos. Según cifran los sindicatos, apenas uno de cada cuatro niños de Castilla y León está matriculado en el primer ciclo de educación infantil. Una cifra que desciende sensiblemente en el caso de la provincia de Zamora, donde el año pasado la cifra superaba por poco los quinientos menores matriculados según la Consejería.

Es importante este último apunte, dado que las estadísticas de la Junta tan solo contabilizan a los inscritos en aquellas escuelas que cuentan con un proyecto escolar, unos métodos pedagógicos reglados, los criterios que establecen la ratio, el tipo de profesionales y unas instalaciones mínimas. Eso no quiere decir, no obstante, que el resto de niños no acudan a ningún centro, sino que pueden hacerlo en guarderías –públicas o privadas– que no están regladas dentro de los criterios mínimos establecidos por la Consejería de Educación.

Con esta situación, la realidad es que aún queda mucho trabajo por delante para conseguir que la escolarización universal en la etapa de 0 a 3 años sea una realidad en la provincia de Zamora. El factor determinante será el económico. Y es que, según los sindicatos, el montante a pagar entre habilitar instalaciones e incrementar la plantilla de profesionales sería de varios miles de millones de euros, por lo que su implantación no podría realizarse a corto plazo.