La mitad de los consistorios de Zamora se salta las medidas anticrisis del Gobierno

La mitad de los ayuntamientos de la provincia de Zamora se ha saltado a la torera el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto o ambos. Esto significa que incumplen las medidas anticrisis lanzadas por el Gobierno de España. En definitiva, que gastan más de lo que se les permite. En lo referente a la regla de gasto, la normativa exige que las entidades locales no puedan destinar fondos públicos que superen la tasa media del crecimiento de la economía, mientras que la estabilidad presupuestaria se basa, principalmente, en el equilibrio de las cuentas. Un total de 130 municipios falla en una o las dos premisas, lo que coloca a Zamora como una de las provincias más incumplidoras del país.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda sacan los colores a importantes ayuntamientos como el de Benavente, que ni cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria ni tampoco con la regla de gasto, según la propia información proporcionada por este consistorio. Al menos, eso sí, la ha proporcionado. Y es que, de las 130 entidades locales incumplidoras de la provincia de Zamora, un total de 82 ni tan si quiera ha remitido los datos que les exige el Ministerio de Hacienda para realizar sus comprobaciones sobre las medidas anticrisis.

La Diputación Provincial de Zamora es otro de los organismos que no cumple, aunque solo en lo referente a la regla de gasto. Sí lo hace, en cambio, en materia de objetivos de estabilidad presupuestaria. La institución provincial se une, según el informe del Ministerio, a otras catorce en el conjunto del país que no son capaces de controlar esta cuestión económica tan básica para no infringir la normativa.

Entre los ayuntamientos a los que la administración dirigida por María Jesús Montero le saca los colores se encuentran importantes núcleos como La Bóveda de Toro, Castroverde de Campos, Fonfría, Fuentesaúco, Santa Cristina de la Polvorosa, Santibáñez de Vidriales, Villabuena del Puente,Villalpando o Villardiegua de la Ribera. Por otra parte, en la lista de quienes no han presentado la documentación requerida se encuentran ayuntamientos como el de Bermillo de Sayago, Camarzana de Tera, Coreses, Fermoselle, Galende, Mombuey, Villabrázaro o Villaralbo.

Tanto el cumplimiento del equilibrio presupuestario como el de la regla de gasto para las entidades locales son cuestiones incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impulsada en el año 2012 para tratar de controlar el despilfarro de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, durante los años más duros de la crisis económica. Desde entonces, las cuentas de las entidades locales están más que controladas por parte de Hacienda, aunque sigue habiendo municipios que cabalgan por libre en materia económica.