El testamento vital, en auge

Cada vez más personas apuestan por firmar su testamento vital en Zamora. Así lo manifiestan los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad. En total, durante el primer semestre del año, 34 personas de la provincia se han apuntado en el Registro de Declaraciones de Instrucciones Previas de Castilla y León, que acumula ya 11866 inscritos en total, de los cuales 564 son zamoranos. Si bien el pasado año, fueron 64 las personas que firmaron su testamento vital para una muerte digna en Zamora, entre enero y junio de este 2019 ya son más de la mitad de esa cifra los que han presentado el registro. El censo pretende reforzar la autonomía de los pacientes, especialmente con respecto a los cuidados paliativos y al esfuerzo terapéutico, en ocasiones innecesario, en caso de enfermedad potencialmente grave o irreversible para la que no se espera ninguna posibilidad de recuperación.

El testamento vital es un documento en el que una persona tiene la oportunidad de plasmar sus voluntades con respecto a los tratamientos médicos que desea recibir, o no, en caso de padecer una enfermedad terminal o para la que no existe cura, cuando no pueda expresarse por sí misma. Además, el firmante puede decidir acerca del destino de sus restos una vez que ha fallecido, es decir, tiene la posibilidad de dejar constancia de su deseo de ser incinerado o enterrado, de donar sus órganos, o ceder su cuerpo a la investigación científica. El registro prevalece ante las decisiones de los familiares o de los profesionales sanitarios.

Según la legislación actual, la administración de fármacos para acabar con la vida no está permitida, pero los pacientes pueden decidir rechazarlos para no prolongar sus días si así lo desean. Así, la sedación profunda y prolongada hasta la muerte se considera una buena práctica médica en España, puesto que la finalidad es que los últimos momentos del enfermo sean lo menos traumáticos y estresantes posible.

El documento afecta a situaciones muy concretas, como un coma irreversible o un estado vegetativo prolongado. Además, afecta también a enfermedades en fase muy avanzada, "ya sea por un cáncer diseminado o una patología degenerativa del sistema nervioso o muscular que no responde al tratamiento e impide, así, la movilidad y la capacidad de relación del paciente", explica Efe. Además, el documento incluye apartados en los que los interesados pueden dejar constancia sobre la aplicación de tratamientos experimentales o la continuación de un posible embarazo.

En Castilla y León, un total de 847 personas se han inscrito en el registro de la comunidad en el primer semestre del año. De todas ellas, 544 son mujeres y 303 son hombres, según datos facilitados por la Agencia Efe. Valladolid es la provincia que ha presentado un mayor número de registros, con lo que se sitúa a la cabeza con respecto al resto de las regiones castellanoleonesas. Así, más de la cuarta parte de sus ciudadanos han presentado su testamento vital en estos primeros meses, mientras que el total de registrados vallisoletanos llega a los 3152. Por detrás se encuentra León, con 145 nuevos inscritos este año, y un total de 2286; Salamanca, con 139 y un total de 1609 firmantes; Burgos, con 138 y 2161 en total; Ávila, con 43 nuevos registros y un total de 480; Palencia, con 39 y un total de 655; Soria, con 31 y un total de 358; y Segovia, con 28 personas a lo largo del semestre, y un total de 487 ciudadanos registrados.

La Consejería de Sanidad refleja que el 64,6% de los testamentos vitales son firmados por mujeres en Castilla y León, hasta 7669 de estos con una edad media de unos 59 años, aunque en este primer semestre del año ha sido de casi 62 años. En un 14,3% de las ocasiones, los interesados han acudido al despacho de un notario llevar a cabo su cometido. Otra forma de formalizar el testamento vital puede ser a través de la presencia de tres testigos, aunque la opción más habitual es que se haga a través de un funcionario.

El Registro de Declaraciones de Instrucciones Previas de Castilla y León, primer documento que recoge las voluntades anticipadas en la Comunidad, se presentó en febrero del año 2008, hace ya más de una década. El escrito castellanoleonés está sincronizado con el fichero estatal, de manera que los sanitarios pueden consultar los deseos del paciente desde cualquier hospital o centro de salud de toda España. Desde su aparición en 2008, cada vez son más los firmantes, con un total de 11866 personas, cifra que ha aumentado un 43,5% en los últimos dos años y medio, si bien a finales de 2016 eran 8267. Pese a ello, el censo no cuenta todavía con una participación muy alta, pues equivale a menos del 1% de la población mayor de 18 años, según informan Efe y la Consejería de Sanidad.