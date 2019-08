"Acercamos a los niños a músicas a las que no están habituados"

Natalia Sánchez

Antonio Oliveira Pérez es actor y saxofonista del grupo Funkele, formación que abre mañana sábado los Desayunos Teatrales en los Jardines del Castillo.

–¿Qué es Funkele?

–Es un grupo de música de jazz que pusieron en marcha Chus Santiso al piano, Diego Rojo al bajo y Fran Díez a la batería, que hacen amenizaciones para ceremonias, eventos, reuniones, hilo musical en directo. Yo me sumé hace casi siete años. Hemos tocado en guardería y hemos estado hace cuatro años en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo donde presentamos un espectáculo de calle.

–Abren los Desayunos Teatrales, una de las novedades del Verano Cultural ¿con qué espectáculo?

–Es una producción de Casimiro Pérez e hijos S.L. orquesta de variedades para todos los gustos musicales. Se trata de un pobre empresario que quiere llevar a cabo su espectáculo y se da cuenta de que no tiene a los músicos, pues le han dejado tirado. Poco a poco va buscando a músicos igual que cuando se pide si hay un médico en la sala... de una manera amena interactuamos con los chicos. Es el estreno de este espectáculo en el que el guión y la teatralización corre por mi cuenta.

–¿Cuál es la finalidad de su propuesta?

–En primer lugar que los niños se lo pasen bien y estén a gusto, acercarles a músicas a las que no están tan acostumbrados, pues tocaremos un poco de jazz y piezas del compositor Mancini, como "La pantera rosa", o una música del este. También jugaremos a hacer eco, con los tempos, con las sonoridades de cada instrumento, pero todo depende de cómo responda el público.

–¿Qué es lo más complicado de trabajar para niños?

–Son muy exigentes. No tienen los filtros que tenemos nosotros, si no les gusta lo que ven, desconectan. A mí personalmente me gusta trabajar con ellos porque aprendes mucho, tienes que estar muy atento y el teatro es el arte del instante.

–Como docente, artista y padre, ¿qué beneficios puedes generar este tiempo de propuestas?

–Fomenta la escucha, la participación, despierta el espíritu de trabajo en grupo, lo que es maravilloso.

–El espectáculo tiene lugar al aire libre ¿una complicación añadida?

–Un poco sí, pues hay más distracciones para el público y para los propios músicos, pero es la magia del directo.

–Este espectáculo ¿lo van a representar en algún otro espacio?

–En un principio, no. Lo hemos preparado para el Verano Cultural, aunque no descartamos hacerlo algún sábado o domingo por la mañana en el Ávalon Café. Tiempo atrás, nosotros quisimos realizar algún tipo de espectáculo dirigido a público familiar que aunara música y teatro, pero todos los integrantes del grupo estamos muy liado. Es maravilloso que finalmente esta propuesta haya salido adelante.

–Los niños desayunarán durante el show. ¿Cómo será?

–Será para aquellos que hayan recogido un ticket en la oficina municipal de Turismo. La organización ha previsto 80 desayunos saludables para niños que consistirán en leche con chocolate, facilitada por Gaza, fruta y galletas. Los niños podrán disfrutar del espectáculo mientras que desayunan. Me parece que es una iniciativa muy buena, pese a que sea un sábado a las 10.00 horas porque los padres pueden compartir una actividad cultural con sus hijos. Nosotros efectuamos chascarrillos pensados también para los adultos. Es muy interesante que la familia comparta teatro.

–Usted también dirige un grupo de teatro en un instituto.

–Es una experiencia muy bonita y complicada, como todo en teatro, pero es una maravilla trabajar con los muchachos porque aprendes mucho. El espectáculo con el que llegamos a Madrid "1ºD" lo escribí yo mismo, fui añadiendo y quitando... es una faceta muy interesante, aunque a veces tienes ganas de salir de nuevo al escenario. (Risas). El próximo curso seguiremos ahondando en el trabajo de actor, pues en este aspecto aprendí mucho de Carlos Martín, en Contra Tiempo Teatro, y seguiremos leyendo obras. En diciembre representemos "1ºD" en el Teatro Principal. Tengo muchas ideas, pero hay que ir poco a poco.

–También forma parte de la banda Suricato Morse al igual que sus compañeros.

–Sacamos hace un tiempo un disco y tenemos el proyecto, sin fecha, de publicar otro. Tras el verano, seguiremos con la jam session en el Ávalon Café, que llevamos haciendo más de una década, y que funcionan. Son los lunes, pero hay un público fijo que responde y más todavía cuando hacemos homenajes, uno al mes, o sesiones temáticas, dos al año. Se animan muchos músicos de Zamora y alumnos del conservatorio. El jazz, que es lo que tocamos, es un lenguaje muy específico. Nos gustaría que viene más gente a subirse al escenario tras nosotros. Empezamos sobre las 21.45 horas, hacemos un pase nosotros y luego puede subir todo el que lo desee.