Alcaldes de La Raya exigen gestionar de forma directa los fondos de la despoblación

"No tiene sentido destinar millones de euros a la protección de la flora y la fauna y no acordarse de los habitantes de las zonas despobladas". La reflexión, realizada ayer por el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, antes de un foro sobre despoblación celebrado en Zamora, viene a ser el "grito de ayuda" de los pueblos zamoranos para detener el éxodo demográfico que "está acabando con la provincia". "De seguir así, dentro de no mucho tendrán que aplicar con las personas los proyectos como el que se están llevando a cabo para recuperar el alimoche. Es lamentable que se acuerden de las aves pero desprecien a las personas. No estamos dispuestos a ello", apuntó Pilo.

El regidor de Fermoselle fue uno de los asistentes, ayer, a la mesa de trabajo sobre despoblación organizada por Viriatos Zamora y que contó con la presencia de varios diputados de Ciudadanos, diputados –incluido José Antonio Bartolomé– que se comprometieron a impulsar en el Congreso una Comisión sobre el Reto Demográfico para trabajar en soluciones sobre este asunto. Ciudadanos, cabe recordar, está llevando a cabo una "ruta" por las provincias despobladas para "recoger propuestas" que palíen el declive demográfico.

"Pretendemos dar visibilidad al territorio, sobre todo la franja transfronteriza, la situación de catástrofe demográfica que tenemos y buscar soluciones, que buscamos a partir del mapa de Pilar Burillo, investigadora experta en estudios demográficos del Instituto de Desarrollo Rural Serranía Celtibérica", explicó la presidenta de la Plataforma Viriatos. "A partir de ese mapa, vamos a ofrecer soluciones vinculadas a este estudio, que pensamos que serán del máximo interés ya que tenemos muy en cuenta a nuestros hermanos portugueses, con los que empezaremos a trabajar desde el próximo mes de septiembre", añadió.

En este sentido, Ana Morillo recalcó que "se trata de conseguir fondos europeos porque los Presupuestos Generales del Estado van a quedar muy mermados y son 22 las provincia que estamos en riesgo demográfico" y concluyó: "Tenemos que ir a Europa a pedir los fondos y lo exponemos de forma contundente en esta reunión".

Precisamente los alcaldes de la zona transfronteriza, representados ayer por el de Fermoselle y por el de la localidad portuguesa de Sendím, exigieron gestionar los fondos europeos "directamente", sin "administraciones intermedias" en las que "se queda mucho dinero" que "no llega a las zonas afectadas".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos por Teruel, Joaquín Moreno, recordó que la ronda de visitas se inició en esa provincia con la plataforma Teruel Existe para "conocer realmente" los problemas en cada zona. "Zamora es la segunda provincia. Van a ser reuniones periódicas con todas las provincias del interior porque la España Vaciada tiene problemas similares y cada provincia tiene sus peculiaridades. Hay que pulsar los movimientos del territorio y llevar después propuestas concretas al Congreso", expuso.

"Las infraestructuras son un problema general de toda la España vaciada. Se ha vertebrado el litoral y el interior está desvertebrado. Hay que plantear un pacto de Estado. Llevamos veinte años reclamando inversiones y hay que actuar porque no nos queda tiempo. Hay 4.000 municipios que, casi seguro, no existirán dentro de veinte años", reiteró.