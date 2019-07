"La emigración siempre es un síntoma de que las cosas van mal"

Zamora lleva décadas inmersa en un intenso proceso migratorio que desangra poco a poco la ciudad y la provincia. Un éxodo que comenzó en el siglo XIX, cuando muchos cruzaban el charco hasta el otro lado del mundo y que continúa hoy en día, aunque ese viaje sea a ciudades más cercanas. El centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa de la UNED, con José Andrés Blanco al frente, se encarga de recopilar esas historias de los zamoranos que tuvieron que emigrar en busca de una vida mejor.

–¿Por qué es importante mantener la memoria de los emigrantes, la memoria de aquellos que se fueron en busca de una vida mejor?

–El proceso migratorio durante los últimos siglos ha sido intenso y por eso es fundamental para los que viven aquí, y también para los que viven en el exterior, la recuperación y el mantenimiento de la memoria individual y colectiva de los emigrantes. Sus testimonios personales, plasmados en cualquier soporte (escrito, gráfico o audiovisual), suponen la conservación de una memoria común. Son el reconocimiento a nuestro pasado reciente. El emigrante pone todas sus energías en adaptarse bien, porque bastante tiene con estar en un medio que no es el suyo, con un idioma y unas costumbres que no son las suyas.

–Dejar atrás la tierra en la que naciste debe de ser una decisión compleja. ¿Cómo se enfrentaban los emigrantes a esta situación?

–Algunos trataban de olvidar de dónde venían para asentarse con más facilidad o para que los hijos se integrasen mejor. Pero la gente recuerda los colores, los sabores, la niñez... incluso las experiencias más duras se van edulcorando con el paso del tiempo. La mayoría iban con la idea de trabajar un tiempo, hacer dinero, ahorrar mucho, que es una característica general en los emigrantes de primera generación, y volver. Luego, ni ganaban tanto dinero, ni la situación en los países era tan buena ya que se encontraron con la Revolución en Cuba o las sucesivas inflaciones en Argentina.

–Zamora ha vivido varios periodos importantes de emigración a lo largo de su historia más reciente.

–La primera oleada se produjo entre 1880 y 1930, aunque durante la I Guerra Mundial hubo un parón porque moverse en barco, y en tercera clase, no era tarea sencilla. Hay que tener en cuenta que mucha gente no había visto el mar en su vida y que se pasaban las tres o cuatro semanas a Buenos Aires mareados. Años más tarde hay un repunte de la emigración a América, sobre todo por temas de reunificación familiar con Cuba, Argentina y Venezuela. Ya en los años sesenta, la emigración se dirige fundamentalmente a Europa; Suiza, Alemania, Francia y Gran Bretaña, en menor medida. También se produjo dentro de España. Muchos se fueron al norte, a Barcelona o Madrid. Fueron también emigrantes, aunque distintos. Ahora estamos interesados en la emigración interior porque los que fueron a Cataluña o al País Vascos tuvieron que enfrentarse a problemas como por ejemplo el terrorismo.

–¿Por qué es importante mantener esta historia y que no se pierdan con el paso de los años estos recuerdos?

–No solo por el conocimiento. Queremos saber lo que los emigrantes piensan, lo que los descendientes piensan. Pero no solo desde un punto de vista literario o histórico. Los emigrantes nunca perdieron la vinculación con su tierra. Muchas veces los más interesados por las peculiaridades de Zamora son los zamoranos que ya no están. Y es que hay el mismo número de zamoranos que han nacido en la provincia y viven aquí, que los que han nacido aquí y no viven en la provincia. Por eso queremos incentivar el conocimiento de la emigración, cómo hacían y hacen algunas de las casas regionales, que en algunos casos como la de Cuba o Argentina tiene más de cien años.

–De hecho, a su llegada a los países de destino, muchos emigrantes crearon estas casas regionales donde se reunían con otras personas de su tierra. ¿Qué papel han jugado para mantener ese vínculo con sus orígenes?

–Jugaron un papel muy importante en su momento y lo siguen jugando ahora. Eran lugares de reunión. Ahí encontraban pareja, se daban información sobre trabajos o ponían dinero a los que les iba mal. Allí se reunían para reivindicar que se hiciesen determinadas cosas en sus pueblos. Algunas asociaciones, gracias a aportaciones individuales, consiguieron reconstruir la ermita o construir caminos. Incluso se acordaban de lo fría que estaba el agua en invierno y hacían lavaderos cubiertos.

–¿Y cuál es el papel que juegan ahora?

–Ahora siguen haciendo lo mismo. Son centro de encuentro y de canalización de las ayudas del Gobierno español. Gestionan las becas de los jóvenes o los programas que permiten el regreso de la gente más mayor. Siguen siendo el mejor vínculo de reunión. Actualmente existen agrupaciones zamoranas en Cuba y Buenos Aires. En otros países, son agrupaciones castellano y leonesas. En el caso de Europa, no hay ninguna de la región o la provincia, pero se integran en las españolas.

–Acaban de convocar la sexta edición de los Premios Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa, unos galardones que buscan recuperar nuestra historia reciente.

–El trabajo que se ha realizado tanto por parte de la Junta de Castilla y León, como por la UNED de Zamora durante más de dos décadas ha permitido conformar un importante acervo documental que debe sostenerse y ampliarse en lo posible. Estos premios contribuyen a esta tarea en la que es fundamental la participación de los emigrantes y sus familias, pero también de las numerosas asociaciones de emigrantes castellano y leoneses que, con dedicación y entusiasmo, han promocionado la participación de sus asociados en estos premios. Primero empezamos analizando la emigración y sus consecuencias demográficas, tanto para la provincia como para la región. Y es que la emigración siempre es síntoma de que las cosas van mal ya que en su mayoría de los éxodos se dan por razones económicas. Las propias administraciones, antiguamente, estaban en contra ya que significaba que no funcionaba la provincia o la región, así que trataban de desincentivarla. Incluso a los emigrantes se les llegaba a acusar de antipatriotas porque hubo, por ejemplo, pueblos enteros que se ofrecieron a ir a Argentina, con médico y cura incluido, como sucedió en una localidad de los valles del Tera.

–Ahora nos seguimos enfrentando al mismo problema. Los jóvenes, igual que hace más de un siglo, siguen emigrando fuera de la provincia.

–Ahora vivimos un proceso de despoblación que se basa en el diferencial de riqueza y expectativas. Si no hay trabajo, la gente se va. Mucha gente joven acaba su proceso de formación y se tiene que marchar a Madrid, Barcelona o incluso a Londres. Para nosotros supone un importantes activo en todo el mundo. La gente dice que los zamoranos son muy zamoranos, así que lo que tenemos que hacer es poner en valor lo nuestro, como el Románico, algunos productos o la tranquilidad con la que vivimos en esta ciudad.

–Los relatos suponen el grueso de las narraciones sobre emigración que reciben. ¿Qué suelen reflejar estos escritos?

–En los relatos es terrible el desarraigo que desprenden, el dolor cuando se mueren los padres o los abuelos y no han podido venir al funeral. También muestran lo que sienten cuando vuelven. Ahora todo ha cambiado, pero las dificultades siguen existiendo. No es fácil. Al principio, mandaban los relatos los emigrantes directos, que pensaban que estaban olvidados. Contaban su experiencia. Además, cuando empezamos hace más de diez años, escanear los materiales no era una tarea fácil. La gente no se quería desprender de una fotografía antigua o un pasaporte para enviarla. Ahora estamos tratando de recuperar esa experiencia de la emigración que es menos traumática, porque es más cercana, y se da dentro de Europa.

– Los galardones cuentan además con otras categorías que no solo son los relatos escritos.

–La modalidad con la que iniciamos estos premios fueron los relatos, espléndidos, por cierto, de la emigración de los zamoranos a Argentina, Cuba o México. Y luego lo ampliamos con el apoyo de la Junta de Castilla y León y con el Centro de la Escritura Popular, que son especialistas, al resto de Castilla y León. Ahora también se pueden enviar cartas, que muchas veces son la mejor imagen de la experiencia de la inmigración porque no están modificadas con la imagen que se tiene años después. Se trata de colecciones en las que van contando los problemas que tienen con las tierras, los fallecimientos, su día a día, en definitiva. También tenemos una categoría audiovisual porque no es lo mismo que transcriban lo que dice el abuelo a que le hagan una entrevista.

–Desde el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa de la UNED reclaman un centro en que se recopile todo este legado...

–Esta iniciativa se puso en marcha hace mucho tiempo, pero debe tener una continuidad, tenga el soporte que sea. Tenemos muchos materiales escritos, fotografías, cartas y aunque esté todo digitalizado, estaría bien que hubiese algo más formalizado y estructurado en un lugar físico donde se pudiese analizar y estudiar. Sirve para mantener la memoria aunque tendría que ser del conjunto de Castilla y León y no solo de los zamoranos. De hecho, se aprobó en un momento, pero llegó la crisis... Habría que retornarlo porque muchos de los emigrantes directos van desapareciendo y la documentación se va perdiendo. El trabajo que se ha realizado tanto por parte de la Junta de Castilla y León, como por la UNED de Zamora, durante más de dos décadas ha permitido conformar un importante acervo documental que debe sostenerse y ampliarse en lo posible. Estos premios contribuyen a esta tarea en la que es fundamental la participación de los emigrantes y sus familias.

–Porque mantener la memoria, nuestra memoria, es fundamental...

–Lo es porque te reconoces en ella y de ahí surge la vinculación, pero hay que alimentarlo. Ahora es el momento de acordarse de las historias de la familia, porque durante el verano hay muchos emigrantes en los pueblos que regresan. Es el momento de investigar. Y es que hay una población vinculada que no nació en esos lugares, pero que está vinculada físicamente, porque viene en ciertos momentos . Y en caso de duda que se pongan en contacto con nosotros, tanto por teléfono como por correo ( info@zamora.uned.es). Estamos incluso dispuestos a acercarnos donde haga falta para comprobar documentación.