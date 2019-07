Ayuntamiento, Diputación y Junta carecen de planes de igualdad, denuncia CC OO

Ni Ayuntamiento de Zamora, ni Diputación ni Junta de Castilla y León. Ninguna de estas tres administraciones, según indican desde Comisiones Obreras, tiene vigente un plan de igualdad para el entorno laboral de los trabajadores públicos. Con todo, justo es decir que el que más avances ha hecho ha sido el Consistorio de la capital, avances pese a todo "insuficientes" a juicio del sindicato, según explicó ayer Ana Bérchez en rueda de prensa. El plan de igualdad municipal, apuntan las mismas fuentes, caducó en 2016 y todavía no se ha renovado. "Seguimos en negociaciones, aunque el tema está ahora paralizado", aseguró Bérchez para después añadir que "el plan que tuvieron", obligatorio desde hace más de una década, "nunca llegó a implantarse".

Más delicado está el asunto en la Diputación y en la Junta de Castilla y León. El plan de igualdad de la Diputación, como ya publicó en su edición del sábado este diario, nunca se ha llegado a poner en marcha aunque se aprobara en Pleno hace un año y se publicara hace 10 meses. Este documento, insisten en Comisiones Obreras, "no ha sido firmado ni por nosotros ni por UGT porque consideramos que no contempla ninguna medida efectiva por la igualdad". El documento "está guardado en un cajón" desde que vio la luz el pasado mes de septiembre y "no cumple", siempre según el sindicato, "con los requisitos mínimos que deberían ser exigibles a cualquier plan de igualdad".

Los sindicatos están también en negociaciones con la Junta de Castilla y León, conversaciones que en este caso se están llevando a cabo a nivel regional pero que tienen implicaciones directas para la provincia de Zamora. No en vano, la administración regional es la más importante de la provincia en cuanto a número de trabajadores, razón por la cual los sindicatos ponen el máximo empeño a la hora de negociar las condiciones de los contratos de trabajo. "Llevamos tiempo negociando pero de momento hay pocos avances", apuntaron desde Comisiones Obreras. "La Junta de Castilla y León es la administración más grande de la provincia y como tal, creemos, debe dar ejemplo a todos los ayuntamientos y a la propia Diputación", concluyen las mismas fuentes.