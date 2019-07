La Bien Cercada se presenta a los zamoranos tras décadas en la sombra

Zamora, la Bien Cercada y ahora también despejada. La primera fase de liberación de la muralla en el entorno de la avenida de la Feria ha concluido con el derribo del vigoroso número 11 y ahora los sillares medievales se presentan a los zamoranos tras décadas en la sombra. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, alguien en la ciudad decidió que esta construcción era inútil; no era un monumento, era un mamotreto. Y fue entonces cuando comenzaron a levantar edificios adosados e incluso a ganarle terreno a la propiedad privada a base de destruir la fortificación. Una práctica muy próxima al caciquismo a la que se puso coto en 1949 con su inclusión en el programa de protección del patrimonio español. Hoy, setenta años más tarde, ya no solo está protegida sino también exenta de inmuebles. Al menos, en los 250 metros lineales que ahora han quedado al descubierto.

La administración de Francisco Guarido ha tenido entre ceja y ceja el objetivo de dar a la muralla el esplendor que se merece. Por ello, en abril de 2016 anunciaba una multiexpropiación de ocho edificios que permitirían dejar exenta una parte importante de la fortificación en el entorno de la avenida de la Feria, el Palacio de Doña Urraca y la zona de San Martín. Han pasado tres años y se han invertido 2,5 millones de euros desde entonces. Y los resultados están a la vista. Ciclos Piti fue el primero en caer en 2017 y los trabajos de Feria 11 han concluido esta última semana. Por el camino, otras seis obras que han conseguido dar un espaldarazo a la misión de despejar este monumento que navegaba en el ostracismo.

El icónico taller de bicicletas de la Cuesta de San Bartolomé fue la piedra de toque utilizada por el Ayuntamiento de Zamora para comprobar si se podía cumplir la ambición de poner en marcha un megaproyecto de derribos en la zona más antigua de la capital. La obra costó 14.000 euros, apenas consumió unas pocas horas de una mañana de mayo de 2017 y el resultado fue más que satisfactorio. Antes de que la excavadora redujera el local a escombros, la fachada vestía un trampantojo que emulaba los sillares medievales. Después, la muralla original emergió desde la Ronda de Santa María la Nueva para dejar una nueva imagen al entorno del Palacio de Doña Urraca. Había que seguir.

No se había cumplido un mes desde que Ciclos Piti desapareciera del mapa y el Ayuntamiento de Zamora estaba dispuesto a echar abajo otro edificio. Era el 31 de la avenida de la Feria, una de las "islas" que permanecían erguidas en este recinto. Pero hubo un fallo que pudo acabar muy mal. Nada más empezar la obra, la fachada principal del inmueble se desplomaba, esparciendo cascotes de grandes dimensiones por toda la calzada que llegaron incluso a la acera de enfrente. La seguridad, en un brete. Y es que el proyecto no incluía el corte total al tráfico de la zona, sino que apenas se había delimitado uno de los carriles. La fortuna quiso que en ese momento no pasara ningún vehículo por las inmediaciones, porque a buen seguro el desenlace hubiera sido fatal. El plan se tambaleaba.

Los objetivos del Ayuntamiento de Zamora pasaban por dar un espaldarazo al proyecto de liberación de la muralla con el derribo de la segunda de las "islas" que quedaba en pie en la avenida de la Feria. Los números 17 y 19 debían caer para conseguir un espacio diáfano de 200 metros lineales de fortificación a la vista de los ciudadanos. Y así se hizo. Al terminar los trabajos, se pudo comprobar lo que todo el mundo auguraba pero nadie quería creer: la piedra se encuentra en un estado pésimo de conservación. Saltaron las alarmas y el aparato político del Consistorio emprendió una cruzada para que el legítimo propietario del monumento tomara cartas en el asunto. Francisco Guarido interpelaba al Estado para acometer una intervención de urgencia con el fin de restaurar y consolidar el lienzo.

El pescado ya estaba vendido en la avenida de la Feria hasta poder abordar el temido derribo del número 11. Por ello, las actuaciones se trasladaron a otros puntos también ocultos del recinto amurallado. En agosto del pasado año 2018, las máquinas entraron en la calle Mesones para terminar con los edificios 9 y 11. Se trata de dos inmuebles que tapaban por completo las faldas del Palacio de Doña Urraca, robando así tanto a zamoranos como a extraños una de las vistas más icónicas de la ciudad; una postal en la que el Arco es indudable protagonista. Apenas se despejaron 25 metros, pero lo coqueto del entorno hizo que se convirtiera en una de las liberaciones más importantes de cuantas se habían formalizado hasta la fecha.

Hubo que esperar nueve meses para volver a ver trabajar a las excavadoras, pero el resultado también mereció la pena. En la época de Antonio Vázquez comenzó un proceso de liberación de la muralla basado en acuerdos con entidades bancarias que permitió, entre otras actuaciones, dejar al descubierto parte del lienzo escondido tras los edificios de la Bajada de San Martín. El mismo punto donde, en mayo de este año, se decidió reducir a escombros otro inmueble. El número 2 fue pasto de las máquinas y al caer dejó una imagen sorprendende: un propietario había picado directamente en los sillares para habilitar una ventana en plena muralla.

Tras esta obra, tan solo restaba por abordar el temido derribo de Feria 11. El edificio de mayor envergadura de cuantos existían en esta zona de la muralla requería de una precisión de cirujano para evitar cualquier contratiempo. Nadie se había olvidado de Feria 31 y su desplome, por lo que las medidas de seguridad fueron máximas. En esta ocasión, sí se cortó al completo la avenida de la Feria tanto al tráfico de vehículos como al de peatones. Cornisa por cornisa, ventana por ventana y planta por planta, la máquina derribó con mimo la pasada semana este inmueble para dejar libres 250 metros lineales de muralla. Un espacio nunca visto desde hace décadas con el que culminaba la primera fase de liberación de la muralla en la avenida de la Feria.

El proyecto continuará, como así lo ha manifestado Francisco Guarido. Lo hará, en primera instancia, con una nueva ronda de expropiaciones en la que se buscará la adquisición de viviendas vacías y locales comerciales sin actividad. Posteriormente, se aguardará hasta encontrar el momento de derribar más de un edificio al mismo tiempo. Y por último, los edificios intrusos se convertirán en escombro. La Historia se presenta a Zamora.