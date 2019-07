El enfrentamiento entre PSOE y Del Bien extiende el malestar al pleno provincial

Pleno de la Diputación de apenas seis minutos y con la ausencia destacada, entre otras, del alcalde de Toro, Tomás del Bien, como aperitivo al enésimo enfrentamiento en las filas socialistas. Aunque no estuvo presente, en la tarde de ayer Del Bien dirigió duras palabras a través de las redes sociales al diputado socialista Eduardo Folgado. Según Del Bien, el presidente de la Diputación, Francisco Requejo, le comunicó que el portavoz del PSOE "seguía empeñado en que no me sentara en el sitio que desde presidencia se me asignó en el pleno, entre socialistas e IU".

El diputado por Toro afirma que Folgado habría amenazado con abandonar el pleno aunque desde la presidencia se le comunicó "que no iba a atender sus extrañas demandas". Del Bien arremetió contra la bancada socialista "que sigue haciendo el ridículo" y calificó de "mediocre" la labor del grupo del PSOE en la Diputación. Del Bien se pregunta si la dirección regional y nacional están al tanto de lo que ocurre en Zamora, al tiempo que reitera que su expediente de expulsión sigue sin resolver.

Y justamente en el pleno de ayer el PSOE de Zamora acusó al equipo de Gobierno que dirige Francisco José Requejo de "falta de transparencia" . El portavoz Eduardo Folgado resulta "poco transparente" el hecho de que "a golpe de decreto" haya tres personas: "Requejo, Jesús María Prada y Javier Faúndez, que se repartan la mayoría de las 37 instituciones con derecho a representación", en la sesión convocada para el reparto de dichos cargos. Entre ellos tres y Juan Dúo ostentan la representación provincial en 25 de estas 37 agrupaciones. Folgado consideró que en las instituciones donde se exigen al menos tres representantes "debería haberse contado con la oposición".

El vicepresidente popular José María Barrios, que se escudó en que "ustedes tampoco ofrecen nada a la oposición en las instituciones en las que gobiernan" y por el propio presidente. Más duro que Barrios, Requejo censuró la actitud de un PSOE "que no puede ponerse de acuerdo si dentro de su propio grupo" y "cuya mayor aportación ha sido, de momento, desplazar a Tomás del Bien" al fondo del grupo socialista, un Tomás del Bien , dejando traslucir así el "encontronazo" que describió más tarde este último. "Les animo a que se pongan a trabajar por la provincia y que hagan propuestas que se puedan llevar a cabo", puntualizó el presidente.