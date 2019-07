"En mis composiciones me gusta utilizar cualquier tipo de lenguaje"

El reputado director de orquesta, compositor y pianista Miquel Ortega estrena en castellano la ópera "Aprés -moi, le dèluge" en el Auditorio Fundos (antiguo centro cultural La Marina) mañana en el Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora que hoy vive su gala inaugural, a partir de las 21.30 horas, en la plaza de la Catedral con el barítono Antonio Poli, la soprano Romina Cicoli, el coro LittleOpera y la orquesta sinfónica de Castilla y León, dirigida por José Luis López Antón.

–Usted tiene es una referencia en el mundo de la lírica. ¿Qué le mueve a participar en la cuarta edición del Festival LittleOpera?

–La invitación de su directora, Conchi Moyano, para poder representar mi ópera "Aprés -moi, le dèluge" que se estrenó hace dos años en catalán, pero en este caso se hará por primera vez en su versión en castellano. Al ser un festival que se dedica exclusivamente a la ópera de cámara me pareció un espacio muy interesante, dado que no hay tantos de estas características en España.

–¿Qué nos puede explicar de la ópera que presenta?

–Esta ópera parte de un encargo del Teatro Nacional de Cataluña de escribir la música para un texto que ya existía de Lluisa Cunillé, que cumplía diez años desde su estreno en teatro y que ha sido muy premiado. La adaptación la llevamos a cabo entre Albert Arribas y yo, pero más del 80% de las palabras que hay en el texto original de la ópera pertenecen a Lluisa Cunillé. Nosotros solamente las adaptamos un poco, cortando alguna frase, reestructurando alguna... En esta versión en castellano lo que hemos hecho es una traducción en la que hemos colaborado los tres. Traducir para cantar es muy difícil porque no puedes hacerlo al pie de la letra, dado que la música tiene una serie de notas que se corresponden con una serie de sílabas. Entre Albert, la propia autora y yo mismo hemos adaptado al castellano para que se pueda cantar exactamente la misma música.

–¿Cómo fue ese trabajo a tres bandas?

–En algunos momentos fue complicado. Algunas veces la autora de obra de teatro quería mantener algunas traducciones literales del catalán y a la hora de cantarlo quedaban un poco raro y tuve que negociar (risas). En la ópera es muy importante que el texto suene viene a la hora de ser cantando. Tuvimos que modificar frases, pero que se dijera la misma idea con el mismo número de sílabas en un idioma y en el otro.

–El público que asista mañana al Auditorio Fundos ¿qué verá?

–Al ser una ópera que contaba con una obra teatro la escenografía ha sido fácil, dado que toda la acción ocurre en una habitación de un hotel en África. Seremos siete personas sobre el escenario. Habrá dos cantantes y cinco músicos, entre ellos yo que dirijo desde el piano tanto al resto de músicos como a los cantantes. No vamos a poder contar con todos los medios que se tuvo en el Teatro Nacional de Cataluña. No habrá las proyecciones videográficas de aquella ocasión. Los músicos, por cuestiones prácticas, se desplazan desde Madrid. Los cantantes son los mismos, dado que conocen los personajes y trabajaron durante mes y medio conmigo y con el director de escena, de tal manera que tienen muy asumido el rol. Como gran amante de la ópera y como compositor que ha dedicado mucho esfuerzo a escribir óperas, la más reciente "La casa de Bernarda Alba", defiendo que el cantante sea un actor y en el caso de los dos que participan en esta pieza, el nivel musical es muy alto y tenemos la suerte de que son muy buenos actores, lo que en una obra contemporánea resulta fundamental.

–Usted tocará el piano y dirigirá a la vez ¿por cuestión práctica o por un deseo personal?

–Es un poco complicado (risas). Yo he llegado a tocar algún concierto dirigiendo desde el piano y en el caso de esta ópera la única dificultad existente es que el grupo instrumental está a un lado del escenario y los cantantes al otro lado, con lo cual no pueden estar siempre mirándome.

–¿Cómo lo solventa?

–Llegamos a una solución muy práctica que consiste en colocar una cámara encima del piano que enfoca mi cara y mis manos y un monitor en el suelo del escenario, con lo cual los cantantes, estén donde estén, ven mis indicaciones gestuales. En los momentos en los que estoy tocando procuro indicarles más con la cabeza o con los hombros y cuando yo no toco, empleo las manos. Si tuvieran que estar girándose se empañaría el trabajo escénico.

–El texto es contemporáneo, pero ¿qué nos puede comentar de la música?

–Como músico he hecho todo tipo de música y me apasionan obras contemporáneas o de inicios del siglo XX complejas y bien escritas, pero ha habido mucha gente que se ha subido al carro de lo abstracto porque sí sin un contenido. Yo soy más partidario de lo que decía Leonard Bernstein, de que la música es música y en ella se puede utilizar cualquier tiempo de lenguaje. En mi obra se podrá escuchar muchos momentos de jazz porque para mí en esta obra representa el poder del Primer Mundo contra el Tercero. En la ópera el hombre de negocios imperialista lo he representado con el jazz, de ahí precisamente la elección de los instrumentos, que haya una batería, el piano, la trompeta, el clarinete y el violonchelo en lugar del contrabajo. A mayores, hay momentos muy melódicos, aposta, cuando ella recuerda cosas del pasado que al público le puede retrotraer a la canción francesa de los años 60, a Jacques Brel, entre otros. Luego hay una reminiscencia de una canción de Joan Manuel Serrat. Parece que estamos escuchando "Aquellas pequeñas cosas" por lo que se dice en el texto.

–Todos estos guiños de los que habla ayudan a que el neófito en la lírica quiera dar el paso de asistir.

–Sin duda. La obra como habla de tantas cosas, tiene cambios de ánimo y de intenciones impulsa a conocer la ópera. Yo juego con la orquesta, o con el grupo instrumental en este caso, como si hiciera una banda sonora, como si estuviéramos viendo una película, pero en este caso se canta y la música por debajo va explicando lo que ocurre. Por eso nos encontramos los momentos de jazz para hablar del mundo imperialista. Cuando se describen los horrores de la guerra la música pasa a ser totalmente abstracta, atonal porque está describiendo esa barbaridad. Cuando explicamos que a una mujer le rajaron el vientre para sacarle a su hijo antes de nacer la música tiene que ser brutal y descriptiva de lo que se están diciendo. O bien que a los niños que iban a la guerra les hacían un corte en las sienes y les metían una mezcla de pólvora y cocaína ¡qué compases vas a escribir para describir estas atrocidades... ! Parto de la base de que los compositores de bandas sonoras de cine aprendieron mucho de la ópera del XIX y del XX porque, sobre todo, a finales del XIX y el primer tercio de la siguiente centuria, las óperas se volvieron muy descriptivas en la música, algo que también sucedió en la música sinfónica que tenía un argumento, lo que llamaban los poemas sinfónicos.

–Usted es pianista, director de orquesta y compositor y en este proyecto cultiva las tres vertientes.

–¡Eso es lo que me apasiona de él! Puedo desarrollar las tres facetas, pero si tuviera que elegir entre las tres me quedaría con mi vertiente de compositor, sin ninguna duda. Yo soy un compositor que dirige por necesidad vital, porque me gusta interpretar la gran música y porque de la dirección orquesta se puede vivir bien y de la composición no salvo que escribas la canción del verano. (Risas). He escrito muchas canciones de concierto que tengo la suerte de que interpreten Ainhoa Arteta, tan conocida por todos, por Carlos Álvarez, un excelente barítono que canta en la Ópera de Viena o en la Scala de Milán, incluso las llegó a cantar Montserrat Caballé. El que estos cantantes las interpretaran me dio a conocer como compositor, dio visibilidad a mi composición, algo que hago desde joven, pero siento que mi pulsión creativa va hacia la música de cámara.

–Usted es uno de los directores españoles de su generación más apreciados en el campo operístico. Ha dirigido un centenar de títulos operísticos y alrededor de veinte zarzuelas y a múltiples orquestas extranjeras. En su carrera, ¿de quiénes ha bebido?

–Yo he aprendido de mucha gente. Mis maestros directos fueron Antoni Ros Marbà, aprendí mucho con mis maestros en el liceu cuando era asistente en la temporada de ópera o con Manuel Oltra. También he aprendido mucho de gente indirectamente como de Puccini, tan descriptivo en sus obras; de Verdi, que es el que empieza a hacer que el drama esté en la música en obra como "Otelo" o "Macbeth". También me apasiona Leonard Bernstein, una figura con la que me identifico, salvando las distancias (risas), porque era pianista, director de orquesta y compositor

–Lleva cuatro décadas dedicado a la música, cuatro décadas en las que este país ha cambiado mucho, ¿ha variado la manera de acercarnos a la clásica?

–Es complicado porque hubo una época de finales de los 80 hasta mediados del 2000 donde había subido muchísimo el nivel de la clásica, apareciendo más orquestas, algunas de las cuales tienen problemas para sobrevivir. Los políticos no se dan cuenta de que la cultura es una inversión que tienen que llevar a cabo, no tienen que verlo como un gasto. Una orquesta, un teatro o una compañía de danza e incluso el cine son una inversión que algunas naciones entienden y otras no. Nuestro problema es que no creemos lo que tenemos aquí. Tenemos a figuras de primerísimo nivel cultural en todas las épocas, pero nosotros no nos lo acabamos de creer y mucho menos las personas que manejan el dinero. En este país tenemos cuatro idiomas con una gran riqueza y en vez de sentirnos orgullosos es un motivo de discordia. Tenemos a creadores tan buenos como Federico García Lorca, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, Rosalía de Castro o Eduard Toldrà. En la escuela deberían impartir nociones de todas las lenguas existentes en este país.

–Y ¿cómo valora la educación musical actual?

–Por un lado, me deprime porque en los conservatorios veo cosas que no van bien, como compruebo con mi hijo pequeño, pero en los colegios e institutos es muy precaria. Hay que dar música con un mínimo de calidad, dado que hay muy bueno profesionales. La enseñanza artística forma y forja como ser humano. La filosofía y las humanidades están desapareciendo cuando son lo que hacen que una persona crezca.