El Consejo de Cuentas afea al Ayuntamiento que incumpla sus avisos

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha dejado un duro mensaje para el Ayuntamiento de Zamora en su último informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a las administraciones. El órgano, que en el pasado decidió fiscalizar la contratación para la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos en la capital, ha asegurado que el Consistorio no ha tomado en consideración ni una sola de las premisas cuestionadas, lo que le ha llevado a poner a la administración local en el apartado de incumplimientos del citado documento, asegurando además que existen respuestas de la Casa de las Panaderas "imposibles de verificar".

La fiscalización que el Consejo de Cuentas hizo sobre la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se dividía en cuatro apartados, destacando el primero de ellos por ser el que incluía referencias a la situación de "ilegalidad" del contrato. En este punto, el órgano instaba al Ayuntamiento de Zamora a "tramitar, de manera perentoria", el citado expediente "para evitar seguir en la situación de ilegalidad y la reiterada elaboración de notas de reparo por parte de la Intervención Municipal". Recomendaba, además, encuadrar el contrato "en la categoría de los contratos de servicios" para ajustarse a la normativa europea.

A estas cuestiones, el Ayuntamiento de Zamora respondió asegurando que los trabajos técnicos aún estaban en desarrollo dado el retraso por motivos ajenos y defendiendo que, "si no hubiera ningún cambio sobre lo previsto", efectivamente sería un contrato de servicios. Una respuesta que, sin embargo, no convenció al Consejo de Cuentas, que ahora considera su recomendación como "no tomada en consideración".

En el informe, además, el órgano regional solicitaba al Consistorio el establecimiento de mecanismos para garantizar el envío de información al Registro Público de Contratos. En este extremo, el Ayuntamiento recordaba que, actualmente, todos los contratos se suben a la Plataforma de Contratación del Sector Público, al Portal de Rendición de Cuentas y al Registro de Contratos. Pese a lo cual, el Consejo de Cuentas toma por incumplida también esta parte de la recomendación por no ajustarse estrictamente a lo solicitado.

Por último, el informe de fiscalización pedía al Ayuntamiento de Zamora que el servicio de Intervención remitiera la información relativa al coste efectivo de los servicios públicos que presta, obteniendo como respuesta que la capital "esperaría iniciar ese control durante 2019", aunque dependería de los medios personales y materiales del servicio, algo que ha reflejado el Consejo de Cuentas como "no tomado en consideración".

Por todas estas cuestiones, el órgano fiscalizador ha incluido al Ayuntamiento de Zamora en el informe de seguimiento de las recomendaciones como una administración que no ha aplicado diferentes premisas, en este caso, sobre el contrato de recogida de basuras.