Con más valor que el dinero

Ni dinero ni documentos. Para este zamorano que pide colaboración ciudadana lo realmente valioso son sus pertenencias: dos pares de gafas y un medidor de glucosa. El vecino ha perdido un bolso "de color negro" que dejó olvidado en uno de los bancos del entorno de la Catedral. "No tiene documentación ni dinero, solo objetos que no sirven para nadie, solo para mí, que lo he olvidado".

El ciudadano ha pegado en varios bancos de la zona un escrito a mano donde reconoce que su hallazgo "es urgente" y pide que si alguien lo encuentra "lo deposite en la Policía Municipal". En este sentido, avanza "una gratificación" para quien encuentre sus objetos preciados.