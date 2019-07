Vuelve el cine al aire libre en la plaza de la Catedral

Con la proyección de la película Hotel Transilvania 3 esta noche comienza el ciclo de Cine al Aire Libre, una de las actividades clásicas del programa de Verano Cultural que promueve el Ayuntamiento de Zamora. La película comenzará a partir de las 22.30 horas en la plaza de la Catedral, con entrada libre.



Serán en total seis proyecciones que se llevarán a cabo en las noches de los lunes y hasta finales del mes de agosto, con películas de actividad y dirigidas fundamentalmente los jóvenes, pero abiertas a todos los públicos, como El Gran Showman; Campeones; Mamma Mía! Here we go again; Cavernícola o Jurassic

World.