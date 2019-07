El Procurador del Común insta a cubrir la plantilla total de Oncología en Zamora

El Procurador del Común ha solicitado a la Consejería de Sanidad que incremente, en la medida de lo posible, el personal en el servicio de Oncología del Complejo Asistencial de Zamora. Las 4.000 firmas entregadas el pasado mes de octubre al órgano en las que se ponía negro sobre blanco la problemática en esta materia dentro del Hospital han dado sus frutos y por ello ahora se reclama a la Junta de Castilla y León que lleve a cabo un "análisis a fondo" de la situación y que lleve a cabo la cobertura de las plazas vacantes. Pese a que la resolución no es vinculante, sí se trata de un paso para resolver las deficiencias existentes. Ahora, la pelota está en el tejado de Verónica Casado, la nueva consejera.

El documento enviado por el Procurador del Común a la Gerencia Regional de Salud, al que ha tenido acceso este diario, expone un seguimiento exhaustivo de los problemas de Oncología en el Complejo Asistencial para instar, posteriormente, a solventarlos. Según la resolución, pese a que la provincia de Zamora no se encuentra especialmente desfavorecida en este servicio respecto al resto de centros hospitalarios de la región, sí que se antoja necesario llevar a cabo una serie de mejoras. "Parece necesaria la adopción de medidas de vigilancia de la situación en Zamora", señala el texto. "Han de buscarse los modos para la estabilización y el incremento de las plantillas, lo que a buen seguro redundará en beneficio de los pacientes, mejorando la calidad asistencial mediante una adecuada respuesta a la dura realidad del cáncer, así como de los facultativos", añade.

En el capítulo de peticiones, el Procurador del Común se muestra claro y conciso sobre cómo se debe abordar el asunto. "Por parte de los órganos competentes de la administración autonómica, y especialmente de la Consejería de Sanidad, debe llevarse a cabo un análisis y seguimiento a fondo de la situación en el Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Concha, organizando adecuadamente el mismo tanto desde la perspectiva del personal como de la planificación de las consultas", indica. "Así las cosas, habrá de buscarse una fórmula organizativa que garantice no solo la prestación del servicio sino la mejora de su calidad y la equidad en el acceso al sistema sanitario de Castilla y León al margen del lugar de residencia", expone.

Y es que es en este último punto donde incide especialmente el órgano regional, dados los contratiempos que supone para un zamorano que no reside en la capital ver comprometida su cita como así ha ocurrido en el pasado. "El Estatuto de Autonomía dice que los ciudadanos de Castilla y León tendrán garantizado el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios sanitarios", revela el texto. "Esto nos parece relevante, puesto que esta circunstancia puede verse seriamente comprometida en ámbitos territoriales tan amplios como Castilla y León, a lo que hay que unir nuestra baja densidad de población", reconoce en su resolución el Procurador del Común.

Tras recibir las firmas de más de 4.000 zamoranos el pasado mes de octubre, el Procurador del Común ha decidido dar aviso a la Consejería de Sanidad para que solvente los problemas. Y es que esa recogida de quejas llevada a cabo por la Asociación Unidos Contra el Cáncer ponía de manifiesto el malestar existente entre los ciudadanos por la "falta de previsión" de la Gerencia Regional de Salud que desembocaba en "suspensión de consultas de pacientes ya citados y que se encontraban a la espera de recibir resultados o de iniciar tratamientos". Por todo ello, el órgano no vinculante ha solicitado que, cuando se lleve a cabo la cobertura de plazas en los procesos que vengan impuestos por la carrera profesional de los facultativos, "se garantice que no haya merma, ni temporal ni definitiva, de los recursos a disposición de los distintos servicios de Oncología" tanto en Zamora como en el resto de la comunidad autónoma de Castilla y León, dado que el problema no es exclusivo de esta provincia.