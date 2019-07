El padre de un menor bajo la tutela de Servicios Sociales busca a su hijo de 15 años

El padre de un menor zamorano de 15 años lanza un llamamiento para encontrar a su hijo, que se encuentra desde hace cuatro meses bajo la tutela de Servicios Sociales por absentismo escolar, entre otros motivos. El progenitor, residente en Carbajales de Alba, asegura que el chico lleva "más de una semana desaparecido y que vino a verme al pueblo pero yo no estaba, me lo dijeron los vecinos".

El chaval, que cumplirá 16 años el próximo 28 de agosto, responde a las iniciales L. R. J. y las versiones en torno al caso son dispares. Mientras que el padre habla de "desaparición" y muestra su malestar con Servicios Sociales "por no haberme informado al respecto", el departamento de Protección a la Infancia de Zamora argumenta que "podría tratarse de la marcha del chico por propia voluntad" de Menesianos Zamora, donde está en régimen de acogimiento residencial. La organización, con la que se ha puesto en contacto este diario, no ha facilitado datos al respecto debido a su política de protección de datos de los menores. En cualquier caso, según ha podido saber este periódico, Menesianos ya ha interpuesto la correspondiente denuncia. No obstantede, desde Servicios Sociales argumentan que este tipo de "entradas y salidas voluntarias" es habitual entre el colectivo.

El joven vivía hace unos años con su madre en Murcia "y vino hace dos años a Carbajales porque prefería estar conmigo", explica el padre. Sin embargo, "no asistía a clase y me lo quitaron", siempre según su versión. El progenitor ha acudido también a la Guardia Civil de Carbajales pero "finalmente no la han tramitado porque yo creo que piensan que lo tengo yo y, al contrario, yo solo le quiero proteger", apunta.