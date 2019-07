"La música tiene la habilidad de transportar el alma, seas o no religioso"

Es uno de los directores artísticos más relevantes del panorama musical actual. Nigel Short, directo de la coral Tenebrae, que actúa esa noche en la Catedral, siente la interpretación como el motor de su vida, aunque recuerda la importancia que tiene enseñar música a los más pequeños.

–¿Qué repertorio se va poder escuchar esta noche en la Catedral?

–Vamos a interpretar un programa que llamamos "Glorias de España", que se compone de una selección de compositores de aquí como Tomás Luis de Victoria, Allegri o Alonso Lobo, personalmente mi favorito. Son obras interpretadas en inglés, que hemos llevado por catedrales de todo el mundo. Los integrantes del coro y yo crecimos con esta música, la conocemos y está en nuestro corazón. Lo cierto es que es increíble estar aquí en España para interpretar estas obras, aunque no es la primera vez que venimos, ni tampoco a Zamora, donde hemos estado ya tres veces.

–Ofrecer un concierto en un enclave como la Catedral de Zamora supongo que será un momento especial.

–Nuestras actuaciones suelen ser en catedrales e iglesias, aunque a veces las realizamos en salas de conciertos, que son bonitos, pero que para esta clase de composiciones no son los espacios más ideales. Y es que en las catedrales se crea un ambiente especial donde la música se mantiene en el aire, casi como flotando. Realmente es un momento místico.

–La música sigue siendo fundamental para el ser humano, ¿por qué nos ha acompañado desde los inicios de la Humanidad?

–Creo que la música tiene la habilidad para transportar el alma humana, seas religioso o no. Puede moverte, cambiarte, incluso modificar tu estado de ánimo. Nos habla, pero de una manera distinta a la que lo hacen las palabras. Incluso si no entendemos la letra de la música, las emociones que transmite te hacen conectar con ella. Es una lengua universal y esa es una de las razones por las que es tan especial y más aún hoy en día.

–¿Por qué dice que hoy en día es más importante?

–Porque el mundo en el que vivimos es un lugar que asusta. En esta época de comunicación electrónica, de ordenadores, en la que hay un millón de formas de comunicarse con todo el mundo constantemente, ¿con qué frecuencia estamos una hora sin mirar una pantalla, sin ver el teléfono? Hallarse en un lugar especial, con más gente escuchando lo mismo, hace que nos sintamos más unidos. También te hace mejor persona.

–¿Qué ha significado y qué significa la música para usted?

–La música es toda mi vida. No me la puedo imaginar sin ella. Mis hijos cantan, mi mujer canta también. Cantamos juntos en casa y en la iglesia. Pero trabajar con la coral Tenebrae te lleva a otro nivel, a un nivel en el que buscamos la excelencia.

–¿Cómo surgió la idea de crear una coral como Tenebrae?

–Todo comenzó hace 20 años. Yo era cantante, pero a los 35 años quería un cambio en mi vida, así que creé mi propio grupo de cantantes. Empecemos con una grabación de mi música navideña favorita. Alguien me propuso organizar un concierto. Y luego surgió otro y otro. Empezó casi por accidente, realmente. Ha sido un viaje musical, lo mismo que para el resto de los integrantes del grupo.

–Usted habla con pasión de la música, pero quizá no se le esté dando el lugar que le corresponde en la escuela, por ejemplo.

–Ojalá todos los niños supiesen de música porque hay habilidades que se pueden aprender a través de ella, incluso habilidades cognitivas. Sin duda, logra que los niños sean mejores en el colegio y les hace estar más centrados. Y lo más importante, hacer música juntos, con otras personas, hace que aprendan a trabajar en equipo.

–¿Es mejor la música clásica que la actual?

–No diría que es mejor, sino que es otra clase de música. Incluso una buena canción pop si las escuchas veinte veces, ya las has escuchado lo suficiente. Las piezas clásicas, como las de Allegri, la he interpretado más de cincuenta veces y nunca me canso.