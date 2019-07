Requejo pretende controlar directamente alguna de las áreas de gestión provincial

Francisco José Requejo pretende controlar directamente alguna de las áreas de gestión de la Diputación de Zamora y asumir su dirección desde la presidencia. El nuevo mandatario provincial, que es el único representante de Ciudadanos en el Pleno, se muestra partidario de compaginar el puesto principal con la asunción de otra responsabilidad, lo que le permitiría manejar esa parcela del gobierno con una mayor autoridad.

El área de Turismo es una de las preferidas por Requejo que, no obstante, no quiso confirmar este lunes si será esa la responsabilidad que le pedirá al Partido Popular durante la negociación de los puestos. Lo que sí hará el nuevo presidente provincial es reclamar una cierta reorganización en la estructura de gobierno, unas modificaciones que pasarían porque la mayor parte de los diputados que repiten no se queden con el mismo cargo.

Requejo sí vería con buenos ojos, por ejemplo, que Antonio Iglesias se mantuviera al frente de Economía, pero prefiere movimientos en otros ámbitos de gestión. Cabe destacar que, aparte del alcalde de Andavías, Juan Dúo (Obras e infraestructuras y Portavocía), José María Nieto (Agricultura y Ganadería), José Ángel Ruiz (Patrimonio, Juventud y Nuevas Tecnologías) y José Luis Prieto (Turismo, Buen Gobierno y Transparencia) también se mantienen en el grupo popular con respecto al mandato anterior.

Hay que tener en cuenta que el pacto sellado entre el PP y Ciudadanos para formar gobierno en la Diputación incluye un punto que especifica que deben ser los populares quienes propongan el organigrama y la formación naranja, con Requejo a la cabeza, quien la ratifique, en una negociación que las dos partes quieren zanjar cuanto antes.

De hecho, fuentes cercanas al presidente apuntan al próximo viernes 12 de julio como fecha probable para la celebración del Pleno donde se debe formalizar, entre otros asuntos, la asignación de las áreas, aunque es pronto para decir si el equipo de gobierno llegará a tiempo.

Por el momento, el que será el primero de los cuatro vicepresidentes del Partido Popular, José María Barrios, y el propio Requejo tendrán la oportunidad de tratar a partir de hoy el asunto. Ambos estarán en Valladolid, donde se sellará el pacto entre sus partidos para gobernar también la Junta de Castilla y León.